"Es roja", así fue la acción por la que Carvalho debió ser expulsado ante el Atlético

El Atlético de Madrid - Betis comenzó con polémica. Un contacto entre William Carvalho y Rodrigo De Paul en el área fue la jugada que incendió las redes sociales después de que Alberola Rojas no pitase nada. Iturralde González, árbitro de Carrusel Deportivo, fue contundente: “Es roja”.

“Es un balón que disputan Carvalho y De Paul. De Paul le pega al balón, pero Carvalho va con la plancha. Es un juego peligroso que contactando con el contrario, es libre directo. Eso dentro del área es roja”, comenzó a explicar.

González González es el árbitro que estaba en la sala VOR revisando las imágenes. “Es una jugada difícil, pero tras ver las repeticiones se ve claramente. Es juego peligroso con contacto: penalti. Para eso está el VAR, para ver las cosas con calma”, añadió.

“Alberola Rojas no me parece el árbitro más adecuado para este partido”

Iturralde explicó antes del partido por qué el colegiado no le parecía el indicado. “Alberola Rojas no me parece el árbitro más adecuado para este partido. Le cuesta amonestar, parar el juego…”

Los de Simeone lograron abrir el marcador minutos después. El encargado fue Yannick Carrasco, que con un golazo adelantó a los colchoneros ante los béticos. El belga recibió un balón de correa desde la izquierda, regateó y se deshizo del defensor y batió a Bravo con un cañonazo.