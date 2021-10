Dos años y siete meses en ERTE: "Te sientes solo y te quedas aislado en una burbuja"

Miguel Ángel lleva en ERTE desde que comenzó la pandemia. Visitamos con él la puerta del hotel en el que ha estado trabajando los últimos 37 años, los últimos como camarero: "Me da mucha nostalgia. No puedo evitarlo. Pasar y dar una vuelta por aquí... Y me da mucha pena ver el hotel en las pintadas".

Allí ha pasado toda una vida, desde los 19 años trabajando en ese edificio cuyas puertas ahora están cerradas y solo se ven esos grafitis, esas pintadas, en un hotel que parece completamente clausurado en el centro de Madrid.

Como para todos. Para él, también cambió todo en marzo de 2020. Pero casi dos años después, todo sigue igual: "El lunes siguiente ya nos quedamos en ERTE, el 22 de marzo y -nada- hasta ahora".

Echando de menos la rutina, dar los desayunos del hotel a las 7 de la mañana, y también a la gente: "Te sientes solo y te quedas en una burbuja aislado... Y necesitas tener contacto con la gente o con la empresa, con los compañeros", comenta. Porque dos años sin trabajo, o esperando recuperarlo, afectan psicológica y económicamente: "Te vas para la cama y, como digo yo, la lavadora empieza a dar vueltas (...) Tienes una vida alrededor de un salario. Entonces yo, en mi caso, comiéndonos ahorros y gracias a que también mi mujer no ha tenido la desgracia de tener que estar en ERTE".

¿Quién sigue en ERTE?

La cifra de personas en ERTE en nuestro país ha cambiado mucho. Llegamos a superar los 3.600.000, fue en abril del 2020. Después la cifra ha ido bajando, con algunos repuntes: en noviembre del año pasado o este año en febrero. Pero nada cercano a lo que fue entonces. Ahora estamos a punto de bajar de los 200.000, en 239.230, pero el descenso es muy lento y parece casi una línea plana.

A los ERTE también les afecta la edad. Según los últimos datos de agosto, cuantos más años más alto es el porcentaje de personas en ERTE. Y cuanto más jóvenes, más fácil -en principio- buscar otra cosa: "La gente que lleva muy poco tiempo sí. La gente que es más joven sí es más proclive a pegar el salto, pero los que llevamos muchos años... Cuesta".

¿Hasta cuándo?

En esa línea plana, en ese ERTE cada vez menos temporal y más permanente continúa Miguel Ángel. Y no ve el final del túnel: "Se hablaba de septiembre, octubre... Ahora se habla de enero...", pero él no se lo termina de creer.

El hotel lleva parado un año. En pleno confinamiento, en la SER hablábamos con un hombre -Daniel- que trabajaba en un hotel de lujo, y llamaba la atención escuchar alguna de las tareas que tenía que hacer:

🎧 Dos meses confinado en un hotel de lujo: "Cada 5 días tengo que abrir 1.400 grifos"



Una entrevista de @AngelsBarcelo en @hoyporhoy https://t.co/w17y6Y3Xxp pic.twitter.com/Yi9la5OUS7 — Cadena SER (@La_SER) May 19, 2020

Porque el mantenimiento de un hotel es muy importante; y una reapertura de uno de 400 habitaciones como el de Miguel Ángel, no es nada sencilla: "Sufre mucho un edificio, el tema de las cañerías... Yo creo que también es un problema de liquidez a la hora de afrontar esas reparaciones". Aunque ahora hay algo de movimiento en el edificio, "ahora sí están trabajando, pero es un equipo de ocho personas y para todo lo que hay que hacer yo lo veo como insuficiente".

Control estricto de los ERTE

Miguel Ángel entiende que hay sectores que siguen afectados por la pandemia: "Por ejemplo, faltan vuelos. Todo lo de América y lo de Asia no está. Los aviones están parados. Las agencias, estamos en las mismas". Pero cree que tiene que haber un control estricto de este mecanismo de protección porque si no -advierte- se pueden convertir en otra cosa: "Porque los ERTE están muy bien; y para salvar puestos de trabajo yo los sigo viendo una herramienta de mucho futuro. Pero yo ahora veo que sí que tienen que estar muy vigilados, porque si no entra la tentación y el vicio de usarlos como si fueran una ETT".

Ahora solo puede imaginarse cómo será el regreso, lo hace habitualmente: Será un follón, será un lío porque está todo manga por hombro y habrá que empezar a preparar, pero también con ilusión".

Los ERTE cambian, los afectados no

De momento, lo único que sabe Miguel Ángel es que desde mañana empiezan los nuevos ERTE que le traen pocas novedades. Ni siquiera se lo han comunicado, no sabe si entrará en los planes de formación -entiende que la empresa lo hará porque es mucho menor la cuota a la seguridad social de su plantilla que tiene que pagar-pero nada más.

Su vida sigue siendo la misma y desconoce cuándo saldrá -junto con los otros 239.229 empleados en esta situación- de la lista de trabajadores en ERTE a los que la pandemia sigue afectando directamente casi dos años después, y a pesar de que los datos del paro mejoran mes tras mes.