Reivindicando el cómic, la cultura hecha viñetas

Hace menos de un mes que el Gobierno anunció un bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años en 2022. Este bono permitía la “compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica, como puedan ser el teatro, el cine, la danza, la música”, tal y como mencionó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero también, como es lógico al ser parte de la literatura, los cómics.

Este hecho abrió el debate para algunos sobre qué es y qué no es cultura. Entre los que se pronunciaron públicamente sobre este bono de manera peyorativa destaca el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que se dirigió en estos términos: “Lo que le pido a Sánchez, que tiene oportunidad de hablar con sus socios. ¿Va a seguir haciendo un gasto público para comparar votos como el bono para los nuevos votantes de 18 años con el esfuerzo europeo? ¿Queremos comprar cómics y videojuegos con la ayuda que nos dan los socios comunitarios?”.

Queda claro que a Pablo Casado los cómics le parecen poca cosa, hoy, en La Ventana de los Libros la dedicamos a reivindicar el cómic. Un formato un tanto denostado, con prejuicios que no le corresponden. Porque el universo del cómic es tan amplio que existen infinitas posibilidades, mezclas de géneros, estilos narrativos; en definitiva, hay un cómic para cada lector.

“Da un poco de pereza cuando oyes esto. Prejuicios sigue habiendo, hay gente que piensa que el cómic no es cultura, imagino que es gente que no ha leído un tebeo en su vida. Yo creo que ha cambiado mucho con el tiempo: está más en los medios de comunicación, hay toda una generación que se ha criado con el cómic, las librerías han hecho mucho, hay un Premio Nacional de Cómic... Sobre todo, hay muchos autores haciendo un montón de cosas interesantes, que eso es fundamental”, explica Fernando Tarancón, editor y una de los fundadores de la editorial Astiberri, uno de los sellos dedicados al cómic más prestigiosos de nuestro país, que este año ha cumplido dos décadas. Es, además, librero de 'Joker', una librería especializada en cómic de Bilbao, que abrió sus puertas hace 27 años.

¿Qué es cómic, tebeo y novela gráfica?

A muchos nos asalta la duda a la hora de clasificar este tipo de literatura. Fernando Tarancón nos lo resuelve. “Cómic, historieta, tebeo... es lo mismo”, concluye.

“En los años 60 y 70 en los países del entorno hubo un paso del cómic infantil al adulto. En España no se dio ese paso y el tebeo tenía el estigma de que era solamente infantil, por eso se empezó a usar un extranjerismo, se empezó a hablar de cómic en vez de tebeo, pero significa lo mismo. Ahora se utiliza el termino novela gráfica, no tanto como sinónimo, sino como para referirse a un tipo de cómic”, explica Fernando, y es que la novela gráfica es el cómic que tiene una procedencia más autoral que industrial, como pueden ser los tebeos de superhéroes o el manga.

‘La mentira por delante’, la biografía de Paco Umbral en formato cómic

Dentro del universo del cómic también hay lugar para el cómic de no ficción, tal es el caso de ‘La mentira por delante’, de Lorenzo Montatore, que se trata de una biografía de Paco Umbral en formato tebeo y editado por Astiberri.

Como menciona el editor: “Las historias se pueden contar de muchas maneras. Al principio era alrededor de una hoguera y los señores las mitologías y las religiones, luego llegó la escritura, si pones muchas imágenes seguidas da sensación de movimiento, eso es cine. Pues si en vez de eso pones un dibujito después de otro pues cuentas con otro medio de expresión que es el cómic”.

Pero, ¿Cómo surge hacer un cómic con la vida de un personaje como Paco Umbral? “Hace años que soy muy fan de Paco Umbral, y estaba hablando con una amiga y fue esto que se dice ahora de ‘sujétame el cubata’. Estaba trabajando en otra historia y me había quedado bloqueadísimo y mi amiga me dijo a que no te atreves a hacer algo sobre Paco Umbral. Al día siguiente empecé con ello”, cuenta Lorenzo Montatore.

Este cómic, ‘La mentira por delante’, es la recomendación que Fernando Tarancón, en calidad de librero desde hace 27 años, le hace al líder de la oposición, Pablo Casado: “Es que me la habéis dejado botando”, dice entre risas. También le recomendaría ‘García’, que trata sobre un soldado franquista que vuelve a la vida en la época actual y tiene que aprender como ser un patriota en el 2021. A ver si de esta, Casado le coge el gusto a los tebeos.