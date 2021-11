Nama Ahmed, un estudiante que no puede opositar: "Por ser saharaui no tengo la nacionalidad por descendencia"

Nama Ahmed, un estudiante de magisterio de origen saharaui, ha denunciado en su cuenta de Twitter su imposibilidad de opositar por no ser español. Tal como cuenta en su hilo, lleva desde los 14 años viviendo y estudiando en España, por lo que siente “mucha impotencia y rabia”. Ha querido asomarse a La Ventana para explicar mejor su situación y su historia.

Una historia de constancia y superación

Su vínculo con España comenzó antes de nacer, pues su padre sirvió al ejército español y poseía la nacionalidad española. Ahmed nació en el campamento de refugiados de Tindouf, Argelia, en el que creció hasta la adolescencia. Llegó a nuestro país a través del programa ‘Vacaciones en paz’ “Di con una familia de acogida aquí en Almería, a la que estoy muy agradecido, y con la que estoy viviendo ahora mismo”. Gracias a esta buena relación, pudo quedarse para continuar sus estudios.

“Yo llegué aquí en 2014, y llevo desde 2º de la ESO hasta acabar la carrera aquí, y todos esos años no me los reconocen. Me consideran residente en España cuando se me reconoce como apátrida. Antes no”. Ahmed la pidió a los 18 años, pero se le concedió hasta los 21. “Es como si yo no hubiera estudiado aquí”, ha lamentado.

He realizado casi todos mis estudios aquí en España y ahora casi terminando la carrera me dicen que al no ser español no puedo opositar(un alemán si podría opositar, pero yo por ser saharaui no) llamalo como quieras, pero es super injusto que un papel tenga decidir tu futuro! — Nama (@nama__6) October 25, 2021

Una cuenta atrás de 15 años

A partir de ahora, según ha contado el propio Ahmed, debe esperar diez años para poder solicitar la nacionalidad española. A esa década hay que sumar otros cinco de trámites burocráticos. “Me están diciendo que tengo que esperar 15 años para poder opositar”, ha denunciado. También ha lanzado un mensaje sobre cómo interpreta esta situación: “Me parece una forma indirecta de decirme ‘te has formado aquí pero aquí no tienes futuro. Tú no eres nadie’ ”.

“Me parece una barbaridad que mi padre haya tenido la nacionalidad española. Mi padre ha cobrado su retiro en el ejército. Era español, y a mí por ser saharaui no se me reconoce la nacionalidad por descendencia”, ha criticado, y ha añadido: “La Ley de Extranjería lo único que hace es complicarnos la vida”. Como el propio Ahmed ha narrado, su situación es la misma que muchos otros estudiantes saharauis que no han podido continuar su formación o acceder a puestos de trabajo.

Ahmed quiere llevar su caso al Congreso a través de una recogida de firmas en la plataforma ‘Osoigo’, con la que pretende que los políticos escuchen su demanda. Debe recoger 1500 firmas, y hasta ahora no supera las 150.