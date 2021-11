El Real Madrid sumó una victoria ante el Shakhtar Donetsk gracias a un doblete de Benzema. Mientras que Vinicius y Benzema demostraron su buena química, hubo un nombre propio que destacó por su deficiente actuación: Luka Jovic.

El jugador serbio fue el recambio de Benzema en el 79'. Su mal estado de forma y su lentitud a la hora de encarar a los rivales fue uno de los aspectos que más llamó la atención de Tomás Roncero, analista de Carrusel Deportivo.

"No es profesional. En la jugada de antes le he visto al trote cochinero, como si le diera igual. Si un tío tan joven con ese físico vuelve al trote no puede jugar en el Real Madrid ni un minuto más", comenzó a explicar.

"Este chico se cree que esto es una broma"

Roncero consideró que Jovic no se merecería minutos demostrando tan poca intensidad. "Ya está bien, esto no es un juego de niños: en el Madrid juegan tíos de verdad. Este chico se cree que esto es una broma",

"Yo soy Ancelotti y no le pongo en 5 partidos. ¿Has visto ese plano? En el Madrid no puede seguir jugando. ¿Qué se cree, que está en el patio del colegio? Un poco de respeto al Real Madrid", añadió.

"Tú, que acabas de salir al campo, no puedes ver cómo Vinicius te adelanta por la derecha", matizó Antonio Romero, narrador del Real Madrid.