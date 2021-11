Emery se queda en el Villarreal tras una reunión muy positiva con los Roig

Tras un día lleno de rumores que nacían en Inglaterra e iban rumbo a Villarreal, parece que la historia tendrá un final feliz para el conjunto castellonense. Según la información dada por Chimo Masmano en 'El Larguero' con Manu Carreño, Unai Emery quiere quedarse en el Villarreal, desestimando el interés del Newcastle para ser el entrenador de su ambicioso proyecto.

Al acabar el partido, el técnico vasco dio pie al pesimismo de la afición del Submarino Amarillo, confirmando el interés del equipo inglés y mostrando un lenguaje corporal preocupante de cara a su continuidad. "No le abro ni le cierro la puerta al Newcastle. Estoy a la expectativa. Desde ese interés yo no he dicho que no, pero cuento con el club si hubiera interés y también si fuera satisfactorio", explicaba Emery en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones.

La noticia bomba del día.@UnaiEmery_: "El Newcastle ha manifestado un interés, pero no hay ninguna oferta"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Mw32jD6G6H — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 2, 2021

Pese a ello, el entrenador dejó abierta la puerta a quedarse. "Ante la hipótesis de que llegase alguna propuesta, lo hablaría con Fernando Roig. Desde ese interés no puedo decir nada más porque no lo hay. Si lo hubiera, lo consultaría. Si se tomase una decisión, podría ir en cualquier decisión", comentaba el de Fuenterrabía. Esa reunión ocurrió con resultados muy positivos para el Villarreal, provocando que el interés de Emery es desestimar el interés, que no oferta porque aún no la hay, del Newcastle. Al parecer, fue clave la reunión del entrenador con los jugadores, quedando convencido de quedarse por la buena reacción de la plantilla.