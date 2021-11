Hoy, después de tanto, la Comunidad de Madrid ha respetado el derecho de Javier a morir dignamente. Javier -con esclerósis lateral múltiple- llevaba meses reclamando su derecho legal a morir. Primero se topó con un médico que le hizo creer que le estaba tramitando la eutanasia cuando no era verdad y después se encontró con que la Comunidad de Madrid no había constituido una comisión que tenía la obligación de constituir y sin la cual no podía autorizarse ningún caso de eutanasia. Hablamos con Fernando Marín, vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente, para comprobar si esto es algo que sucede también en otras comunidades.

El derecho a morir dignamente y las palabras de Ayuso

Es temerario que la presidenta de una comunidad autónoma como Madrid plantee un debate que está superado. Nadie quiere elegir entre cuidados paliativos y la libertad de elegir cuándo y cómo. Ambas cosas son compatibles. Ponerlas en competencia es distorsionar el debate con mala fe.

El estado de las autonomías produce 17 maneras, sensibilidades y posibilidades. Necesitamos que respeten las leyes. Por suerte España es mucho más que Madrid. Desde el norte nos viene aire fresco.

Hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de los profesionales. Estamos en el año 21 y esto es una cuestión de compromiso personal. Entiendo que haya cierto desconcierto, pero creo que las médicas y médicos de la Comunidad de Madrid estarán a la altura y responderán a las necesidades del paciente.

¿Qué perfiles tienen los demandantes? ¿Ocurre en más sitios?

Andalucía es la vergüenza del Estado. No olvidemos que las CCAA tienen bastante personal para hacerlo. En Andalucía sabemos que hay gente esperando a que se constituya la comisión. Sabemos que hay 50 personas que lo han solicitado en España y que a veinte se les ha practicado la eutanasia. No sabemos realmente los datos porque las comisiones todavía son muy celosas, hay algunos que quieren hacer que sean comisiones secretas.

El perfil no es el del 'Benelux', la mayoría son enfermos de enfermedades neurodegenerativas que llevan años. Porque por ejemplo los enfermos de cáncer no han llegado a tiempo. Los enfermos terminales de cáncer lo tienen complicado porque los plazos en algunas comunidades autónomas va lento. Esta es la situación que se encuentran algunos en el peor momento de su vida. La persona no está para objeciones institucionales.

Los criterios para la eutanasia

Los criterios son muy claros. Los enfermos terminales con pronóstico de vida limitado, que saben que se van a morir en los próximos meses sí o sí. Y el padecimiento grave y crónico imposibilitante, como la ELA, en la que vas perdiendo tu autonomía.

Cuando una persona dice que le duele es que le duele. No hay ningún principio más básico que ese.