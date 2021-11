Carlos Boyero, sobre 'Santos criminales', la precuela de 'Los Soprano': "Es un desastre"

Las palomitas van a seguir prohibidas en las salas de cine del País Vasco. Aunque los cines habían pedido el levantamiento cautelar de esta medida, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco este martes dictaminó que se puede mantener esa prohibición al no poder garantizar la distancia de seguridad. Para algunos esto supone un castigo, entre ellos, como es evidente, los cines, que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de palomitas. Pero, para otros, un gran alivio y una medida que ojalá se quedara para siempre. No cuesta adivinar en qué grupo se encuentra nuestro crítico, Carlos Boyero.

“Me molesta muchísimo. Hay gente discreta comiéndolas, pero hay gente que se regodea y me pone muy nervioso. Alguien que tenía muchos cines, me contó que ganaban mucho más dinero vendiendo palomitas que entradas”, comenta Carlos Boyero.

‘Santos criminales’, la precuela que sobraba

“Es un desastre”, así resume Boyero la precuela de una de las series más valoradas de la historia, ‘Los Soprano’. “Por una parte me daba miedo, pero también constatando que es una de las mejores series de la historia, junto con ‘The wire’, ¿por qué volver a ella?”, se pregunta Boyero. La conclusión a la que llega nuestro crítico es que poderoso caballero es don dinero.

Santos criminales Duración 120 min. Dirección Alan Taylor Guión David Chase, Lawrence Konner Reparto Michael Gandolfini, Ray Liotta, Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Vera Farmiga, John Magaro, Billy Magnussen

La historia de la película se centra en el joven Tony Soprano, interpretado por Michael Gandolfini, hijo de James Gandolfini, quien dio vida durante seis temporadas al gánster Tony Soprano.

“Su hijo se parece, pero solo se parece. El personaje que creó Tony Soprano está entre las cosas grandes de la historia de la interpretación. Gandolfini era genial”, señala el crítico sobre el parecido familiar.

“Es muy curioso ver a la madre, a Livia, de jovencita, que la interpreta Vera Fermiga, que es una mujer que a mí me encanta. Pero no tiene sentido nada de lo que cuenta, ni ritmo. Se inventan historias, como la rebelión de las bandas de delincuentes negros contra las mafias del barrio. Historias paralelas que no contienen nada y que están descritas de una forma muy pobre. Por no gustarme no me gusta ni la fotografía”, concluye Boyero.

‘La Fortuna’, el naufragio de Amenábar

Uno de los grandes estrenos en plataformas de esta temporada ha sido la primera serie del director Alejandro Amenábar. ‘La Fortuna’ se estrenó el pasado 30 de septiembre y ya están disponibles en Movistar+ los seis episodios que componen la miniserie basada en un cómic de Paco Roca.

La Fortuna Duración 6 ep. 50 min. Dirección Alejandro Amenábar Guión Alejandro Amenábar, Alejandro Hernández. Cómic: Paco Roca, Guillermo Corral Reparto Álvaro Mel, Ana Polvorosa, Stanley Tucci, Clarke Peters, T'Nia Miller, Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo

‘La Fortuna’ cuenta la historia de un joven e inexperto diplomático, que se ve convertido sin proponérselo en el líder de la misión de recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. Conformando un singular equipo con una funcionaria y un abogado norteamericano apasionado por las viejas historias de piratas, Álex emprenderá la aventura de su vida.

Esta mezcla de thriller con ficción histórica de aventuras no convence a nuestro crítico. “Hoy la tarde va de decepciones”, afirma Boyero.

“Comencé a verla con ilusión, pero se fue difuminando. En los primeros capítulos, el pirata que interpreta Stanley Tucci que me parece un actor magnífico o el personaje del abogado que es el señor de ‘The Wire’ (Clarke Peters). La parte americana sí me interesaba. Las escenas de barco, tenían un aroma al cine que hace James Cameron. Pero la cosa se trasladaba a España al ministerio de Cultura y yo no sabía dónde meterme. Hay un personaje femenino que personalmente no soporto. No hablo de la interpretación, sino del personaje. Es una serie que no tiene alma”, sentencia Boyero.