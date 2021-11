Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica: "Es imposible que haya un apagón aquí, es un miedo infundado"

Aunque no hay ninguna razón objetiva para pensar que en España puede haber un apagón repentino y duradero por una supuesta falta de suministros eléctricos, en concreto, por carecer de suficiente producción eléctrica para hacer frente a una potente demanda; lo cierto es que no son pocos los españoles que sienten cierta preocupación ante esta hipótesis. Sobre todo a raíz de la publicación de un vídeo oficial difundido por el gobierno austríaco en el que se insta a la población a hacer acopio de enseres ante un posible desabastecimiento. Lo cierto es que, por las características del sistema eléctrico en España, es muy difícil -por no decir imposible- que algo así pase en nuestro país. Nos lo explica Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica en 'Hora 25' con Aimar Bretos.

Un apagón en España

"Quisiera tranquilizar a todos los que nos están escuchando porque es difícil pensar que pudiera pasar algo parecido a un apagón masivo. Tenemos un sistema eléctrico estupendo, diferente al que por ejemplo puede tener Austria. Es diferente porque tenemos más tecnologías disponibles para producir electricidad, tenemos catorce formas de producción eléctrica en España. La primera la eólica. Hay muchas alternativas en caso de escasez de gas. Además, tenemos un sistema que en caso de falla está preparado para seguir dando servicio a los clientes. Además la potencia instalada en España es el doble de la que necesitamos al día. Tenemos una capacidad de producción por encima de la demanda. El hecho de estar más desconectados de Europa nos hace ser autosuficientes. Tenemos un sistema que hace muy imposible que pueda haber un apagón de esta naturaleza"

La ciberseguridad

"Los piratas informáticos intentan acceder a todos los sitios. Tenemos habitualmente ejercicios de simulación de este tipo de ataques. Quiero recordarles que el 24 de julio hubo una perturbación muy importante en Francia, nos quedamos desconectados y en seguida nos repusimos. Hay que tranquilizar bastante a quienes nos escuchan. Es un miedo infundado"

El sistema eléctrico español

"Nosotros en el centro de control de Red Eléctrica tenemos operadores que trabajan 24 horas y cada cuatro segundos se chequea que está todo correcto. La garantía que da un sistema como el nuestro es tranquilizante"

Una posible tormenta solar

"No soy física ni astrónoma, pero hasta donde sé eso es un ponderable de la que no se podría salvar ninguna máquina. Pero podríamos seguir operando vía satélite y procedimientos escritos en papel. El sistema está preparado para funcionar incluso con sistemas más antiguos"

"Quiero tranquilizar a los españoles. No se va a producir nada parecido a un apagón masivo y duradero. De hecho nunca ha ocurrido, ni siquiera con perturbaciones potentes como la que pasó este verano", sentencia la presidenta de Red Eléctrica.