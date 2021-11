Zahara: "No conozco a ninguna mujer a la que no se le haya llamado puta"

Arrancar La Ventana de la Música con una canción como ‘Con las ganas’ ya nos preparara para el recorrido emocional que solo Zahara es capaz de provocar. Con todo ese dolor, los malos recuerdos, las malas experiencias la artista crea toda una catarsis emocional en forma de disco. Con ‘Puta’, Zahara pone nombre a esos monstruos, pero también hace que muchas mujeres se vean reflejadas entre sus letras.

‘Merichane’

Han pasado diez meses desde la última vez que Zahara estuvo en La Ventana, acababa de estrenar el single ‘Merichane’, que es el insulto que recibía en el colegio cuando tenía 12 años, un sinónimo de ‘puta’. A través de un reportaje con testimonios de mujeres de todo el mundo contando experiencias parecidas a las que describe en la canción, la cantante se emocionó. “Fue brutal. Lo recuerdo todavía, y sigue dando vueltas ese vídeo. Yo me veo reír y llorar todo a la vez”, cuenta.

‘Canción de muerte y salvación’

Este disco, lo compuso durante la pandemia por lo que el viaje emocional fue aún mayor, aunque como ella misma: “sin mucha consciencia”. “El mismo hecho de componer una canción me llevaba a la euforia, la felicidad, a sentirme realizada y en ese momento no pensaba ni lo que había escrito. A los tres, cuatro días cuando comenzábamos a producirla y a darle forma era cuando empezaba a entender lo que estaba contando y ahí volví a hundirme y necesitaba volver a hacer otra canción. Hacer este disco era como el remedio y la enfermedad a la vez”, relata la cantante.

‘Berlín U5’

Aunque en este disco encontramos unas letras con un mensaje muy duro, tampoco querían perder la música de baile, como cuenta Martí Perarnau, tras dar ayer el primer concierto en Ciudad Real con público de pie bailando: “Aunque el mensaje fuera toda su vida y ese mensaje tan duro queríamos que se pudiera bailar, aunque fuera con lágrimas en la cara”.

‘Berlín U5’ es la canción más bailable de ‘Puta’ con un toque muy electrónico. Trata sobre la libertad que teníamos antes de la pandemia, su última fiesta fue la de Nochevieja de 2019 en una rave en Berlín. “En la gira de ‘Astronauta’ que viajábamos todo el rato escuchando música empecé a entender la electrónica y ver que estaba en todas partes. Descubrí que había un mundo de sonidos inacabable y me ayuda a expresarme de otra manera. A todo el mundo le gusta la música electrónica, pero igual no se han parado a escucharla”, cuenta Zahara.

‘Sansa’

‘Sansa’ hace referencia al personaje de Juego de Tronos: Sansa Stark, en un momento de la serie “Todo el daño que le hicieron todos los hombres durante su vida le había servido para hacerse más fuerte”. Zahara contradice esta afirmación: “En esta canción cojo a Sansa como si fuera mi colega y estuviéramos en el sofá y le digo ‘Pero, tía, ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vas a agradecer estas cosas? Gracias a que eres fuerte, gracias a ti, has sobrevivido’. Creo que es algo que nos pasa a las personas que hemos sufrido abusos o malos tratos, estamos tan devastadas que no somos capaces de darnos las gracias a nosotras mismas”.

“No conozco a ninguna mujer que no la hayan llamado puta. Es peor aún no tengo relación con ninguna mujer, con la que haya hablado, que no haya sufrido alguna agresión, desde por la calle o casas mucho más grave como de relaciones”, lamenta Zahara, y señala que algunas están normalizadas. “Incluso las cosas más nimias las hemos integrado, como el tener miedo al volver a casa de noche sola”.

Décimo aniversario de ‘La pareja tóxica’

El día 19 se publica por primera vez este disco en formato vinilo, coincidiendo con el décimo aniversario del disco 'La pareja tóxica' (2011).

Este aniversario también se celebra en los escenarios: el 17 de noviembre en el Festival Mil.leni (Barcelona) y el 30 noviembre en el Teatro EDP de Madrid. También se podrá disfrutar de Zahara en concierto el 3 y 4 de diciembre, en la gira 'VibraMahou' en Valencia.