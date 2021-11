Contaminar es de pobres (pero el cambio climático es de ricos)

Entré en la web de la SER para enterarme de algo sobre la cumbre del clima, y allí encontré un gráfico que mostraba la media de temperatura anual en España durante las últimas seis décadas. No pude seguir leyendo. Me había caído en lo hondo del descenso de las temperaturas que tuvo lugar hacia 1970. No sé qué debió suceder entonces, y visto el imparable calentamiento global que llevamos aquello fue un espejismo. Pero era mi espejismo. La raya en picado era el camino del colegio con los charcos helados, la bufanda encima de la nariz moqueante y el frío como un gato de Angora arañándonos las manos. Los gatos de Angora ya no son como los de antes. Entonces llovía bastante y se formaban unos charcos muy grandes, y cuando se les rompían las placas de hielo que los cubrían presagiaban las imágenes que íbamos a ver con los glaciares a la deriva en el Polo Norte. Pero en nuestras calles el agua era parda y no había osos naufragando. El ecologismo resultaba una palabra exótica que susurraba el viento entre los árboles alemanes roídos por la lluvia ácida. Aquí, a eso se le llamaba mierda. Las vecinas recogían la ropa del balcón, y señalando a las chimeneas decían: mira cómo se me ha puesto de mierda esta camisa. La polución también corroía las chapas de los coches aparcados. Se les llamaba turismos, pero eran para ir a Santa Coloma. Habitábamos un país en vías de desarrollo. La capa de ozono quedaba para los ricos y la gente con estudios. Las bolsas de plástico se reutilizaban hasta que se rompían y las grandes solo las daban en el Corte Inglés. Pero a medida que fuimos prosperando, desaparecieron las chimeneas, el turismo se hacía en avión y lo llenamos todo de plástico. Habíamos externalizado la mierda y la vendíamos al por mayor.