"Antes era un club presidencialista", la clave en la llegada de Xavi que podría cambiar el futuro de Laporta

El Barça recibirá a Xavi Hernández con 25.000 personas en el Camp Nou durante su presentación. El Atlético vivió su peor remontada durante la era Simeone ante el Valencia, que remontó un 0-3 en el descuento. Luis Enrique tendrá que adaptar su lista por las múltiples bajas cuando España se lo juega a todo o nada para clasificarse para el Mundial. El Sanedrín de Carrusel Deportivo analizó todas estas cuestiones.

La presentación de Xavi

Xavi, nuevo entrenador culé, será presentado ante 25.000 personas en el Camp Nou. El Barcelona ha vendido todas las entradas para la presentación del catalán.

Miguel Martín Talavera: "Me recuerda al desembarco de Setién. El día que se confirmó que Setién iba a ser el entrenador del Barça... Creo que todavía Xavi es un melón por abrir. Como jugador es inigualable, pero como entrenador es una incógnita. Veo demasiadas certezas".

Lluis Flaquer: "Cuando tras un entrenador siempre hay cierta ilusión. Por ascendencia y tradición, no hay un entrenador mejor que puedas traer ahora al Barça que este. Al Barça le pedimos jugar mejor pero ahora mismo, ganar partido a partido. Es el nuevo equipo del pueblo":

Jesús Gallego: "Cómo se le ha traído, le coloca a un nivel tremendo. Si no al nivel de Laporta, igual un poco por encima. Antes era un club presidencialista y ahora el peso pasa al entrenador, que antes estaba ninguneado. Yo ahora le veo como una figura más respetada que Laporta, luego cómo juegue es otra cosa. Como no se meta entre los cuatro primeros, será dramático".

Marcos López: "La situación es tan dramática como cuando llegó a Cruyff. Pertenecía a la oposición. Y él necesitó dos años y estar al borde del despido. A partir del tercero empezó a construir lo que luego fue el Dream Team. La llegada de Laporta es fundamental, pero ahora la ideología está en Xavi. Ha agotado todas las balas. Si no soporta al presidente, la situación se puede envenenar muchísimo".

La defensa del Atlético

El Atlético de Madrid vivió su peor remontada en la era Simeone. El empate ante el Valencia evidenció un dato que habla del mal memento de la defensa colchonera: 19 goles en 16 partidos.

Pablo Pinto: "Es culpa de todos. No puedes ponerle los elogios cuando ganas y no darle los palos cuando pierde. Evidentemente, él no defiende el córner, pero si hay que buscar un responsable, es él".

Miguel Martín Talavera: "No creo que sea una cosa de fichajes de jugadores. Los defensas de esta temporada son los de la pasada. Pero es un equipo que ha perdido jugadores de contención".

"Antes Oblak hacía milagros. Hoy en día para lo que tiene que parar, pero ya no hace milagros. Hay jugadores que no están a niveles de otras temporadas

"Creo que Joao Felix es un pelotero para estar entre los mejores del mundo. Pero como no cambie la actitud... O cambia el chip en su vida, entorno y forma de entender el fútbol o se va a quedar en la mitad de la mitad de lo que puede ser. No ha empatado con nadie por tener esa actitud de estrella en salir en las segundas partes. Y me da pena porque tiene absolutamente todo para tenerlo".

Julio Pulido: "Para mí está señalando a los jugadores que han salido al final: Kondogbia y Joao Félix. Dice que son los responsables de la derrota. Además de la bronca que le mete a Kondogbia. Está muy bien asumir la responsabilidad de cara a la galería, pero ha dicho que se ha equivocado con esos jugadores".

Messi, Leonardo y Argentina

Tensión en el PSG. El director deportivo del club parisino, Leonardo, ha expresado en Le Parisien su disconformidad a que Messi atienda la convocatoria de Argentina en el parón de Selecciones.

Talavera: "Entiendo que en el papel del club, están moscas. No termina de estallar con el club y ahora se tiene que ir. Si un jugador no ha podido jugar los últimos partidos con su equipo, no se le debería permitir ir con la Selección. Se necesita un rodaje. Además pueden recaer".

Julio Pulido: "Dile a Messi que no vaya con Argentina. A ver qué te dice".

Jesús Gallego: "Messi en el Barcelona estuvo un tiempo sin ir con Argentina. Se saltó algunas ventanas, sin estar lesionado. Y se lo permitieron. Ahora haz lo mismo: los que le pagan lo mismo son ellos".