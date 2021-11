Directo | Xavi: "Que me comparen con Guardiola ya es un éxito, para mí es el mejor entrenador del mundo"

El mito del club azulgrana, Xavi Hernández, ha sido presentado como entrenador del FC Barcelona. El técnico catalán ha señalado que está "muy ilusionado" y ha dado las gracias al club y la afición. "Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para conseguir éxitos. El Barça no se puede permitir perder ni empatar. Tenemos que ganar todos los partidos", ha señalado sobre el cesped del Camp Nou junto a Joan Laporta, quien ha destacado este día como uno que "quedará en la historia del club".

"Estamos en una situación difícil y os necesitamos más que nunca. Pensemos en Barça. Clave Barça. Aún no me he querido sentar en el banquillo, habrá tiempo", ha continuado Xavi, quien en rueda de prensa ha subrayado que va a pedir "máxima exigencia y valores" a sus jugadores y que su estilo va a funcionar si hay reglas: "Con unas normas, hemos ido bien, sin normas, no hemos llegado a competir". "Que me comparen con Guardiola ya es un éxito, es el mejor entrenador del mundo", ha subrayado Xavi. Además, el nuevo entrenador azulgrana ha desvelado que Messi le ha escrito para desearle suerte.

La rueda de prensa

Xavi: "Estoy muy emocionado y muy ilusionado. La palabra es ilusión. Hay muchas ganas de trabajar. Vuelvo a casa pero sé que es un momento muy complicado como entidad económica y futbolísticamente".

Xavi: "Tengo que agradecer al presidente por la confianza. Voy a transmitir a los jugadores positivismo y exigencia. Aquí no vale el notable. Tenemos que trabajar para ser los mejores".

Xavi: "Estoy muy emocionado y les tenemos que devolver el esfuerzo a la afición. Si no nos da con eso, hablaremos. Exigencia máxima de trabajo y respeto por los valores que nos han identificado siempre. Gracias a todos".

Laporta: "El regreso de Xavi marca la historia del club. No hay precedentes. A la gente la he visto entusiasmada y es mérito de Xavi".

Laporta: "Es gente de club, que conoce la institución. Xavi ha sido una referencia como jugador y como persona y esto se ha puesto de manifiesto de manera evidente. Es un día de alegría para el barcelonismo y que marcará la historia del club".

Xavi: "Tengo muchos recuerdos de mi etapa como jugador por el recibimiento de la afición. Nos queda trabajar mucho desde mañana con ilusión. Hay que transmitir que somos el Barça. Me quedo con el recibimiento, se me ha puesto la piel de gallina".

Xavi: "Nos valorará por los resultados. La intención es intentar que a partir de jugar bien obtener buenos resultados. Es es la idea".

Xavi: "Que me comparen con Guardiola ya es un éxito por todo lo que ha dado al fútbol y al Barça sobre todo y porque es una referencia para mí tanto como de futbolista como de entrenador. Es el mejor entrenador del mundo".

Xavi: "Sé donde estoy y nos tenemos que exigir. Serán los resultados los que digan si lo hago bien o no. Hay muchas expectativas e ilusión".

Xavi, sobre las lesiones: "Estamos preocupados, como todos. Hay que poner orden y ver cual es el problema. Intentaremos que estén disponibles los máximos posibles. Estamos muy bien guiados pero noto una gran confianza. Hay que solucionar este problema. Hay que recuperar jugadores".

Xavi: "No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en cualquier club. Cuando he tenido normas hemos ido bien y cuando las hemos tenido hemos ido mal. No es cuestión de ser duro es poner unas normas y están ahí para cumplirlas. No es disciplina, es órden".

Xavi: "Entiendo que el Barça es difícil. Hay jugadores que noto que sienten esa presión, esas críticas. El tema psicológico es muy duro. Vamos a ayudarles a nivel personal. No se trata de ser duro, se trata de ayudarles y de hacer equipo".

Xavi: "Estamos pensando ya en el partido contra el Espanyol. Luego en el otro y en el otro, el Barça es ganar. Sé que no es el mejor momento pero estamos unidos. Es un proyecto a medio-largo plazo".

Xavi: "Muchas veces estoy en el banquillo y me acuerdo de muchos comentarios de entrenadores que he tenido. Me he nutrido hasta entrenadores de muchos deportes. Todos somos hijos de Van Gaal, de Cruyff, de Guardiola, de Luis Enrique...".

Xavi: "Tenemos que mejorar en ciertas cosas porque no tenemos resultados. Con unas normas, hemos ido bien. Sin normas, no hemos llegado a competir. Hay que empezar con estas normas".

Xavi: "La idea es recuperar jugadores y hacer equipo, hacer familia y ver a todos remando en la misma dirección. Queremos inculcar la idea rápido y que podamos competir ya el día del Espanyol (...) Entendemos el juego como uno de posición. Queremos presionar arriba y no especular, ser agresivos y queremos ir al ataque. No descubro nada, son las cosas que nos han hecho grandes en la historia".

Xavi, sobre Messi: "Me he quedado con ganas de entrenar a Leo, a Eto'o, a Ronaldinho... Me ha escrito y me ha deseado suerte. Yo le deseo toda la suerte del mundo. Es el mejor de la historia de este club. Ahora hay otro jugadores y no podemos pensar en los que no tenemos".

Xavi, sobre los posibles fichajes: "Estamos trabajando a marchas forzadas y una de ella es el mercado de invierno. A mi me gusta jugar a abrir el campo. A ver con Ansu que previsión habrá. El extremo tiene que estar para jugársela. Veremos extremos abiertos y los tenemos. Podemos hacer variantes y podemos jugar con diferentes sistemas".

Laporta, sobre la cláusula: "Hemos llegado a un acuerdo para rescindir el contrato con el Al Sadd. Hemos logrado nuestro objetivo (...) Las cifras de los contratos tenemos por norma actuar con confidencialidad salvo cuando se nota de una cláusula que podemos comentarla con más detalle. Esto ha sido una rescisión de contrato que tanto Xavi como el club ha hecho lo posible para hablar con Al-Sadd. Todos han puesto de su parte".

Laporta: "Tenemos plena confianza en Xavi. Él tiene que mandar y tiene que dirigir este club. Considero que lo tiene complicado. El equipo está por hacer. A mi me convenció cuando me dijo que podía sacar un buen rendimiento del equipo. Rijkaard también cogió un equipo por hacer. Pep cogió un equipo con los fundamentos hechos y él logró la excelencia. Estoy convencido de que pondrá todo en práctica con el sello Xavi".

Laporta, sobre el 'fair play financiero': "LaLiga ve todo con lupa. Cada día se inventan algo nuevo. Nos han hecho una contrauditoría, quieren que firmemos cosas que no vemos claras... No hay mucho margen salarial pero todavía tenemos. Esperemos que LaLiga lo vea como nosotros".