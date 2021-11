Xavi ya es entrenador del FC Barcelona y en su rueda de prensa de presentación ha dejado grandes titulares. El técnico catalán, que regresa a la que fue su casa como futbolista, deja el Al-Sadd para coger el banquillo que deja Ronald Koeman y ha subrayado que llega en un "situación difícil". "Nos valorará por los resultados. La intención es intentar que a partir de jugar bien obtener buenos resultados. Esa es la idea", ha detallado Xavi Hernández, que ha dejado mensajes para sus jugadores veteranos (de los cuales se encuentran varios amigos de su pasado en la plantilla), de los canteranos, así como de los posibles fichajes que intentarán en el mercado de invierno. Estos son los diez titulares que ha dejado Xavi en su rueda de prensa:

1. Comparación con Guardiola.

"Que me comparen con Guardiola ya es un éxito por todo lo que ha dado al fútbol y al Barça sobre todo y porque es una referencia para mí tanto como de futbolista como de entrenador. Es el mejor entrenador del mundo".

🎥⚽ VÍDEO | Xavi Hernández: "Que se me compare con Guardiola ya es un éxito. Él es una referencia para mí como futbolista y como entrenador"https://t.co/LyGqtrm3wK pic.twitter.com/QVkVwFsPIH — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 8, 2021

2. Disciplina en el vestuario.

"No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas (...) Con unas normas, hemos ido bien. Sin normas, no hemos llegado a competir. Hay que empezar con estas normas".

3. ADN Barça.

"Me he nutrido hasta entrenadores de muchos deportes. Todos somos hijos de Van Gaal, de Cruyff, de Guardiola, de Luis Enrique...".

4. La salida de Messi.

"Me he quedado con ganas de entrenar a Leo, a Eto'o, a Ronaldinho... Me ha escrito Messi y me ha deseado suerte. Yo le deseo toda la suerte del mundo. Es el mejor de la historia de este club".

5. El futuro de Dembélé.

"La renovación es innegociable ahora mismo. Dembélé en su posición, bien trabajado, puede ser el mejor del mundo. Tiene unas condiciones espectaculares. Puede marcar la diferencia, pero depende de él y su mentalidad".

6. Las ofertas anteriores.

"Las dos primeras veces que vino el Barcelona... En enero no lo sentíamos ni a nivel familiar ni a nivel futbolístico. Era pronto. Luego en verano del mismo año creíamos que no era el momento porque había unas elecciones por medio. Creíamos que no era el momento".

7. Los pesos pesados.

"Conozco a Piqué, a Busquets, a Ter Stegen, a Sergi Roberto... Tienen que tirar del carro y tiene que liderar esto".

8. La selección brasileña.

"Es cierto que había una oferta con Brasil. La idea era ser ayudante de Tite y coger el equipo después del Mundial. Mi ilusión era venir aquí y creo que es el momento adecuado".

9. Sobre su futuro.

"Espero estar en el grupo de los Pep, Zidane... y no en el otro".