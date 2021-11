El precio que tiene que pagar el PSOE por Arnaldo es demasiado alto y todo un precedente

Si la vergüenza torera no lo remedia, este jueves el Congreso aprobará el nombramiento de Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Lo propuso el PP, y el PSOE y Unidas Podemos tragan. Y lo hacen a pesar de las muchas informaciones que han aparecido en torno a la trayectoria de Arnaldo, salpicado por el caso Lezo, por el caso Palma Arena, a pesar de que cobró cerca de un millón de euros en contratos con administraciones del PP, a pesar de haber estado dando clases simultáneamente en universidades públicas y privadas, y a pesar de haber compaginado su trabajo como letrado del Congreso con su puesto directivo en la empresa de estudios jurídicos. Bueno, pues a pesar de todo esto, en el PSOE siguen defendiendo que lo prioritario es el acuerdo que permite la renovación de los puestos caducados en el Constitucional.

La tarea periodística, que no la política, que en su comparecencia en la comisión de nombramientos pasó por alto todo este currículum del candidato, salvo la intervención del portavoz socialista Odón Elorza, ha permitido conocer quién es realmente Enrique Arnaldo. No hay día en el que no aparezca una nueva información que añade una mancha más en su trayectoria. Pero parece que esto no es importante, que la ejemplaridad de los miembros del Constitucional puede sacrificarse si al final se consigue el acuerdo, porque de la independencia ya no hablamos.

Si el precio que el PSOE tiene que pagar para poder renovar el Constitucional es aceptar a Arnaldo, el precio es demasiado alto y todo un precedente cuando la renovación del Poder Judicial sigue pendiente. Cuando el jueves las diputadas y diputados tengan votar de manera secreta el nombramiento de Arnaldo, ¿serán capaces de abstraerse de todo lo que hemos contado? ¿Serán capaces de hacer ver que no han leído nada?

En un país con un estándar democrático elevado, el propio partido que propuso al candidato lo retiraría ante la información aparecida, pero el partido que lo ha propuesto es el PP y ya saben ustedes dónde tiene el listón de la ejemplaridad pública. Por eso la responsabilidad del partido que lo acepta, el PSOE y no nos olvidemos de Unidas Podemos, es todavía mayor. Si la explicación es que ellos no son responsables de la propuesta, que quede claro que sí que son responsables de votarlo y de aceptarlo. Y es curioso que en el contexto político actual, en el que es tan habitual airear las desavenencias y los defectos del contrario, PSOE y Unidas Podemos pasen de puntillas sobre el caso Arnaldo, pero es bueno que sepan que nos hemos enterado.