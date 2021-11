Carlos Boyero, sobre Harry Potter: "La primera me pareció muy curiosa, pero en la quinta ya renuncié"

Una recaudación de más de nueve millones de dólares, la tercera saga más exitosa de la historia del cine... Los libros en los que se basa esta historia han sido traducidos a 80 idiomas y se han vendido más de 500 millones de copias alrededor del mundo. Si a esto le sumamos todo tipo de merchandising nos encontramos con una franquicia con un valor estimado en 25.000 millones de dólares. Este mes se cumplen 20 años de su estreno y el viernes vuelve a la gran pantalla una de esas películas que marcan a toda una generación. Vuelve 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

Harry Potter y la piedra filosofal Duración 152 min. Dirección Chris Columbus Guión Steve Kloves. Novela: J.K. Rowling Reparto Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman

“La primera me pareció muy curiosa, tenía un punto tenebroso que me gustaba, seguí viéndolas, pero en la quinta renuncié”, comenta Boyero. “Los medios de Harry Potter han sido siempre ilimitados. La ambientación debe costar una barbarie. Cuenta con actores muy buenos. Es como un producto perfecto que al funcionar en el mercado sacaron ocho. ¿Se ha acabo ya?”, se plantea Carlos Boyero.

Aunque la saga original ha terminado, este universo continuo con ‘Animales fantásticos’ y este 2022 verá la luz la tercera parte de esta saga: ‘Animales fantásticos: los Secretos de Dumbledore’. Además, Chris Columbus se ha ofrecido a hacer una novena entrega con el trío principal. Según, 'The Sun', la oferta millonaria ya está sobre la mesa y a finales de mes es posible que haya una reunión, al estilo de la de 'Friends', en HBO MAX.

“Me encanta la fascinación de tantos críos por este personaje y ese universo tan raro”, concluye el crítico.

El chat de Boyero

Ya que tiramos de la nostalgia, recordemos esos chats que tenía nuestro crítico, primero en ‘El Mundo’ y luego en ‘El País’. Tirando de hemeroteca encontramos una consulta de un lector sobre ‘Harry Potter’ del año 2011: “Hola Carlos. No soporto Harry Potter. Magos, varitas, conjuros, colegios pijos, hormonas que dan su primer aviso... Y todo eso metido en una especie de épica de superhéroes. Me parece ridículo. Cuando lo digo la gente me mira como si fuera un bicho raro. ¿Puede que sea un extremista?". La respuesta de nuestro crítico fue concisa, cuando menos: "Ya somos dos".

“Me he atemperado con el tiempo. Pero aquel chat era muy bestia. No es que me hiciera el salvaje, es que era yo. Hoy no podría decir esas cosas, sería impublicable”, sentencia Boyero.

‘Pan de limón con semillas de amapola’

Pan de limón con semillas de amapola Duración 121 min. Dirección Benito Zambrano Guión Benito Zambrano, Cristina Campos. Novela: Cristina Campos Reparto Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès, Marilu Marini

La nueva película de Benito Zambrano, 'Pan de limón con semillas de amapola', llega a los cines este viernes. Está basada en la novela de Cristina Campos, ambientada en Valldemossa, un pequeño pueblo del interior de Mallorca, cuenta la historia de dos hermanas separadas en la adolescencia que vuelven a encontrarse para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer. Las dos llevan vidas muy diferentes, mientras una apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama, la otra viaja por el mundo trabajando como doctora en una ONG. Mientras intentan descubrir los secretos de la herencia, ambas harán frente a viejos conflictos familiares e intentarán recuperar el tiempo perdido.

“El título de asustaba un poco, es demasiado largo y sofisticado, pero la película me gusta bastante menos que el título”, despeja toda duda Boyero.

“Entiendo por qué se hace esta película, tiene un público. Aquí están condensados muchos de los temas que les pueden conmover incluido un final semi feliz. A la gente le ha dado ahora con la maternidad, las adopciones y la violencia de género. Son temas de toda la vida y ahora parece un poco sesgado que todas las películas vayan buscando esos temas”, explica el crítico.

Lo único que retiene a Carlos Boyero en este filme es Elia Galera, la protagonista de la historia. “Es la mujer más guapa y con más estilo que he visto en el cine español. Estuve hipnotizado”, cuenta Boyero.

Aunque Benito Zambrano empezó deslumbrándole con ‘Solas’, para el crítico el director tuvo sus altibajos. En cuanto ‘Pan de limón con semillas de amapola’ al crítico le “parece un culebrón de lujo, pero un culebrón en el que me aburro. Si el culebrón me engancha perfecto, el problema es cuando estoy abriendo la boca todo el rato”, concluye.