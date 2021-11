Guerra de previsiones... y el último truco de Elon Musk

Las previsiones de crecimiento para la economía española de los distintos organismos oficiales siguen alejándose de las cifras que prevé el propio gobierno. La última en certificarlo ha sido la Comisión Europea, que ha rebajado un 1,6% sus perspectivas de crecimiento para España para este año, hasta el 4,6%, y un 0,8% para el que viene, hasta el 5,5%. Así, el crecimiento de la Unión Europea es superior al esperado pero el de España se quedará por debajo de la media europea y se aleja del 6,5% que había previsto el Gobierno.

Según explica Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, es muy poco probable que el Ejecutivo acierte en sus previsiones. “A día de hoy, ya tenemos bastantes meses del año que han pasado, tenemos los datos de varios trimestres, hemos tenido esta revisión del crecimiento y esta revisión del INE, de los cálculos, y además sabemos que el último trimestre va a pesar más sobre el crecimiento del 2022, por la manera en que se calcula, por lo tanto, siendo realista, es muy difícil que lleguemos a ese 6,5%. Tenemos que aceptar que hay muchísima volatilidad y que la recuperación, seguramente, va a repartirse más entre este año y los dos siguientes, como también lo está haciendo la llegada de los fondos, que está siendo un poco más tardía, en la implementación, sobre todo, de lo que en un principio se podía pensar” apunta Steinberg en Hora 25 de los Negocios.

El último truco de Elon Musk

Elon Musk ya ha empezado a liquidar sus acciones. Según los documentos de la SEC –la CNMV estadounidense- el fundador de Tesla ha vendido esta semana 4,5 millones de acciones de la compañía, por un importe de casi cinco mil millones de dólares. Ventas que se producen después de que el magnate –el hombre más rico del mundo, según la lista Forbes- preguntara a sus seguidores en Twitter si debía vender un 10% de sus acciones en la compañía y estos apostaran mayoritariamente por el sí. Con las ventas que ya ha hecho, solo habría saldado el 25% de esa liquidación de activos.

Pero no es que Musk haya hecho caso a Twitter: la decisión ya se había comunicado a la SEC el 14 de septiembre porque necesitaba vender esas opciones porque necesitaba liquidez para hacer frente a una factura fiscal que tendrá que afrontar porque -cuando el próximo verano venza el paquete de opciones sobre acciones que adquirió como parte de su remuneración en 2012- tendrá que pagar más de un 50% de los beneficios. Y si a cierre de 2012, los títulos de la compañía no llegaban a los 7 dólares, el viernes -antes de esta consulta-, superaban los 1200, así que estas opciones le dejan un beneficio desde entonces en casi 28.000 millones, de los que tendrá que pagar unos 15.000 millones de dólares que, además, según admitió el propio Musk, este año estarán sometidos a una tributación inferior a la que estarán si las liquida el año que viene.

“A Elon Musk las reglas del mercado nunca le han importado demasiado. De hecho, no es presidente de Tesla, y ha tenido que dejar la presidencia, por algunos encontronazos con la SEC norteamericana. Es verdad que es un poco su forma de ser, esa pátina - o realidad – de visionario que tiene, pero luego el mercado lo lleva un poco de manera agresiva en función de sus deseos y necesidades” explica en Hora 25 de los Negocios Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital. “Todo el mundo trata de minimizar su factura fiscal si puede ser” apunta Cantos, pero señala que “Musk tiene 166 millones de acciones de Tesla, no es que no le importe el valor de la acción, a lo mejor es verdad que le viene bien que baje este último mes del año después de todo lo que ha subido este año, pero sigue siendo el mayor accionista de la compañía”.