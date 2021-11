Ultras contra Caponata: cuando recomendar vacunarse puede servir para ser tachado de "comunista"

Todo empezó cuando la actriz que hace de Caponata, la gallina de Barrio Sésamo, se vacunó y dijo en Twitter: "Me he vacunado hoy. Mi ala me duele un poco pero me he puesto una protección que me permitirá estar sana a mi y a otros".

Esas palabras han desatado un asalto desde el senador conservador Ted Cruz, que la acusaba de hacer "propaganda para niños de 5 años", hasta los grupos proTrump que han dicho que "Caponata es comunista" y que la han retratado con camisetas del Che Guevara por recomendar la vacunación.

Retroceso inaudito

Esto es inaudito porque hay un retroceso en el debate público y una intimidación que están promoviendo los grupos más ultras, que no se había visto en décadas. De tal calibre, que estamos viendo ataques en 2021 a una Caponata que lleva recomendando las vacunas en Barrio Sésamo desde 1972. Entonces no pasó nada, pero ahora los grupos ultraconservadores, incluidos los de la política, acusan de "comunismo" a Barrio Sésamo.

Pero es que estos mensajes en Estados Unidos han sido constantes. En 1977, C3PO y R2D2, los droides de Star Wars, hicieron una campaña para la vacuna de las paperas y la rubeola diciendo: "Vacúnate y que la fuerza de acompañe". Nadie dijo entonces nada.

Elvis Presley se retrató vacunándose; el boxeador Mohamed Ali pedía a los padres que vacunaran a sus hijos a finales de los 70. Y no pasó nada. Hay un retroceso tal que, a día de hoy, Caponata, RD2D, Elvis y Mohamed Ali, todos ellos iconos americanos, serían tachados de "comunistas".