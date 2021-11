Coque Malla: "Cuando leí vuestros textos empecé a llorar como quinceañero tontorrón"

Coque Malla es uno de esos artistas que cosecharon éxitos en grupo y en solitario. Primero con Los Ronaldos y después como solista. Una estrella que hizo que sus letras formaran parte del imaginario colectivo de la música en español. En este último trabajo, ‘El Astronauta Gigante’, comparte todo su universo musical a través de cinco discos con colaboraciones, rarezas y temas en inglés.

Carles Francino también colaboró en ese recopilatorio escribiendo las siguientes líneas: “Para mí Coque es un cowboy de la música, un personaje del Oeste. Con esos chalecos, esa perilla de quita y pon, esos andares, los sombreros… El héroe que decidió cabalgar en solitario. Cuando flota por el escenario guitarra en ristre, lo imagino en una polvorienta calle de Arkansas, a punto de entrar en la taberna para atizarse un bourbon. Pero Coque no lleva revólver; su arma es la música, en cuyo poder siempre ha creído para moverse en este mundo tan lleno de mierda y de mentiras. Es una especie de Gary Cooper, aunque no está solo ante el peligro porque somos muchos los que le seguimos. Sus balas son canciones y yo tengo la gran suerte de que se asome a la radio de vez en cuando para compartirlas”. Hoy es una de esas tardes.

Como todo buen camino, Coque Malla comienza el recorrido de su carrera musical en esta Ventana de la Música tocando en directo la primera canción de su primer disco en solitario, ‘La Mujer sin Llave’.

“Yo era un absoluto obseso por los westerns, supongo que por herencia de mi padre. Por eso me emociono mucho tu texto, porque diste con algo absolutamente clave en mi vida emocional −confiesa el artista− cuando leí vuestros textos empecé a llorar como quinceañero tontorrón”.

El nombre que bautiza este trabajo es un juego de palabras entre ‘Soy un astronauta más’, su primer disco en solitario y ‘La hora de los Gigantes’, disco con el que se reconcilió con el público, como él mismo afirma.

El ‘Cinema Paradiso’ de la música

En ‘El Astronauta Gigante’ aparecen temas recientes como ‘El Crac Universal’ del año 2020, ‘Calma’, que lanzó en plena pandemia o ‘Una sola vez’ que sacó para presentar este proyecto. El video clip de este último tema aparece el cantante sentado a solas en una sala de cine contemplando su vida.

“’Lasdelcine’ son mis hermanas y mis socias desde hace tiempo y tuvieron esa idea. Mientras yo me quedaba embobado con ‘Indiana Jones’, ellas miraban ‘Cinema Paradiso’. Es un pequeño homenaje a esa película. Tuvieron la inteligencia de que el montaje no lo viera hasta el día de la grabación”, cuenta Coque Malla.

Uno de los discos corresponde a ciertas rarezas, entre ellas el cine cobra especial relevancia, con temas en inglés como una versión de ‘Over the rainbow’ o ‘At the movies’, que compuso para el aniversario de TCM.

Y siguiendo con el séptimo arte, acaba de terminar de rodar ‘En temporada baja’ con Antonio Resines. “Han sido diez días maravillosos y Resines es un tipazo. Tiene el dos de la comedia y eso no tiene mucha gente”, cuenta el artista.