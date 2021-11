Los Brincos siguen sonando... en Pittsburgh

Coke Belda ha trabajado prácticamente toda su vida profesional en la fabricación de respiradores. Desde hace cinco años, este valenciano desarrolla esa actividad desde Pittsburgh (Pensilvania), donde está ubicada la central de fabricación de ventiladores y respiradores de Phillips. Se mudó en 2016 para ser el Gerente de Producto Global de un proyecto algo premonitorio: el gobierno de Estados Unidos encargó a Phillips el diseño y realización de respiradores pequeños, versátiles y capaces de aguantar mucho tiempo en un almacén sin deteriorarse. Querían tener stock por si en algún momento llegaban situaciones de emergencia como una catástrofe natural… O una pandemia.

Cuando el año pasado ese escenario hipotético se convirtió en realidad, el objetivo del proyecto cambió. En un principio, el querían fabricar diez mil respiradores, pero el coronavirus hizo necesaria la elaboración de otras setenta mil unidades para abastecer a hospitales de todo el mundo. En ese contexto de tensión, preocupación y jornadas laborales interminables, medio mundo intentaba desconectar haciendo deporte en casa. O cocinando pasteles y tartas que, después de ser devorados, convertían el deporte en algo casi obligatorio. Coke no. Él no entró en esa espiral de levadura y esterillas del Decathlon porque le dio por escuchar a Los Brincos.

Apasionado de la música desde muy pequeñito, Coke cuenta que para él Los Brincos fueron un grupo muy importante y que durante el confinamiento volvió a hacerlo para conectar de nuevo con sus orígenes en un momento difícil. Él, que ya había sacado su propia música hace años y también había formado parte de alguna banda tributo (versionó, por ejemplo, dos discos de los Bee Gees), pensó que aquel momento era el indicado para homenajear a Los Brincos. En el mismo despacho desde el que gestionó la fabricación de ochenta mil respiradores, grabó su versión de algunos de los mayores éxitos de este grupo: ‘Nadie te quiere ya’, ‘I can’t make it’, ‘Érase una vez’, ‘Pasaporte’…

Manolo González, bajista y miembro original de Los Brincos junto a Fernando Arbex, Juan Pardo y Antonio Morales ‘Junior’, piensa que es “estupendo” que su música siga viva de esta forma. Los Brincos, que comenzaron a sacar música en 1964, tuvieron un éxito enorme: eran, más o menos, los Jonas Brothers de la época. Y a Manolo eso no se le olvida: "En casa tenía al conserje de uñas porque las fans subían y me escribían mensajes en las paredes del rellano". Fueron un grupo exitoso, pero en un contexto, el de la dictadura de Franco, en el que nadie se libraba de la censura. Eso sí, cuenta que su éxito hizo que les invitaran alguna vez a tocar en las fiestas que Franco organizaba en El Pardo: "Nunca fuimos porque no teníamos ninguna gana de hacer eso".