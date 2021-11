Una banda sonora para las medallas nazis de Dénia

Cuando el grunge empezaba a apagarse salió el tercer disco de The Offspring. ‘Smash’ supuso su primer gran éxito y abrió la puerta del pop-punk por la que ya se asomaban bandas como Green Day. Ese disco se publicó, curiosamente, el mismo día que apareció el cadáver de Kurt Cobain. Años después, The Offspring rindió homenaje a una de sus grandes influencias con una versión de I wanna be sedated de The Ramones, la misma canción que elige hoy para arrancar el amigo de Pino. Era la cara B del single de ‘Why Don't You Get A Job?’

Después se atreve también con el clásico Blitzkrieg Pop, con su mítico Hey Ho Let's Go, inspirado en el 'Saturday Night' de los Bay City Rollers, banda escocesa que no dejó huella pero que gracias a ese tema tocó en el estreno del programa Saturday Night Live. El término militar Blitzkrieg, que se puede traducir como 'guerra relámpago', se popularizó en la Segunda Guerra Mundial porque ésa era la estrategia que usaban el ejército del Tercer Reich; y por ahí llegamos a la noticia de la semana a la que ponemos música: aparece entre las cosas que dejó una mujer alemana fallecida en Denia una medalla nazi.

Se trata de una condecoración de la Orden del Águila sin espadas de Alemania que el Gobierno de Hitler daba sobre todo a diplomáticos extranjeros que simpatizaban o apoyaban al régimen nazi. Inesperada, pero no del todo sorprendente teniendo en cuenta la colonia nazi que es instaló en Denia tras la Segunda Guerra Mundial con la protección del régimen de Franco. Ya lo contamos en A Vivir…