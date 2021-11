David Muñoz, jefe de mecánicos de Rossi: "Por todo lo que ha significado es el mejor piloto de la historia"

Mela Chércoles trajo un invitado de lujo a El Larguero. David Muñoz, jefe de mecánicos de Valentino Rossi, nos contó como ha sido su experiencia con la leyenda del automovilismo y alguna de sus anécdotas más preciadas en este último año que ha compartido con él. El piloto italiano se retirará de la Moto GP en esta próxima carrera en Cheste.

¿Cómo está viviendo este último mundial Valentino Rossi?

“Lo había planteado como un año más y a ver como salían. Los resultados no han sido los que queríamos y al final tomo la decisión que tomo y supongo que bien tomada. A estas alturas tener que pelear por las posiciones que está peleando pues es normal”.

¿Cuándo fue la primera vez que coincidiste con Valentino Rossi?

“La primera vez que yo le vi fue en el europeo del 95. Conocerlo fue a través de Pablo Nieto, que ya teníamos amistad. Me propusieron la posibilidad de montar el equipo de Moto 2 y a partir de ahí me dijeron que si quería formar parte del equipo. Ahí fue cuando le conocí”.

¿Cómo te expresa que quiere que seas el jefe de mecánicos de su equipo?

“Por mi parte fue un orgullo. Todo viene cuando yo estaba en Moto 2. Fue un buen proyecto y luego al año siguiente me dijeron que tenían una noticia buena y una mala. La mala era que me habían echado a la calle, y la buena es que me dijeron que el jefe me quería con él”.

¿Cómo es Rossi en el día a día? ¿Exige tanto como parece?

“Sí. En el trabajo es muy exigente. Dentro de su trayectoria deportiva al principio tiraba más de talento, pero hoy en día no se te puede escapar ningún detalle. Hace 20 minutos que se ha ido del box. Un tío que pasado mañana se retira. Trabaja como si fuese el primer día”.

¿Se retira el domingo el mejor piloto de la historia?

“Para mí sí. Quizás no es el que tenga más mundiales, sin embargo por todo lo que ha hecho por este deporte y lo que ha hecho por los fans, para mí es el mejor de la historia. Y ahora que lo conozco en persona se acrecienta”.

Una anécdota con Valentino

“Cuando me dijeron que tenía la entrevista con él ya me advirtieron que impresionaba bastante hablar con él. Es una persona que se fija en tus ojos y en lo que haces. Impone mucho respeto”.

¿Qué crees que le llevó a ficharte? ¿Qué has aprendido de él para el futuro?

“Al formar parte de su proyecto supongo que se dio cuenta de que la faena se hizo bien. A esas alturas él necesitaba motivación. Necesitaba ideas frescas o algo diferente. Para mí ha sido muy intenso y gratificante estar con él estos años”.