Luis Rubiales: "¿El futuro de Luis Enrique? Hablaremos al día siguiente del Mundial, es un tema zanjado"

Tras cosechar dos victorias en el parón de selecciones (0-1 ante Grecia y 1-0 ante Suecia), la selección española ha sellado su billete directo al mundial de Catar 2022. España, que arrancó esta fecha como segunda de grupo por detrás de Suecia, ha conseguido darle la vuelta a la clasificación del grupo B y ha terminado como líder con 19 puntos, 4 más que los suecos.

Una vez conseguido el pase para el Mundial, una de las incógnitas que sigue sin despejar el la continuidad de Luis Enrique como entrenador. "No es importante tener un contrato. El compromiso que tenemos es evidente, no hace falta más. El futuro dirá, pero me preocupa poco eso. Me preocupa más disfrutar esta clasificación. Me siento orgulloso de la capacidad de los jugadores para darle la vuelta a situaciones adversas", dijo este domingo el técnico asturiano al acabar el encuentro, poniendo el foco en la cita mundialista.

Sobre la clasificación de España para Catar 2022, la continuidad de Luis Enrique al frente de la selección o sobre el actual grupo de jugadores que conforman el combinado nacional ha charlado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, con Manu Carreño:

"Con Luis Enrique hablaremos el día siguiente de que acabemos el Mundial"

"No estaría más tranquilo porque es algo que estamos hablando Molina, él y yo. Ahora ya podemos decir que nos hemos clasificado. Estamos bien y al dia siguiente de el Mundial hablaremos lo que tendremos que hablar. Es un debate cerrado por nuestra parte. Ahora eso no nos preocupa: nos preocupa darles las herramientas necesarias a su staff", comenzó a explicar Rubiales.

"Luis Enrique es el líder. Pero en mi forma de entender el fútbol, surge gente con personalidad tremenda que hacen que los jugadores sean especiales. Lo ideal es que el míster sea el líder", añadió.

Sobre cómo surgió elegir un plazo para el contrato de Luis Enrique, el presidente de la RFEF explicó que "fue espontáneo. "La relación que tenemos es tan natural, comer, pasear... Surgió de manera espontánea y salió un acuerdo mutuo", añadió.

"Hubo dos momentos en los que Gavi nos sorprendió: en la convocatoria y en el partido"

Respecto a Gavi, uno de los jugadores destacados del partido ante Suecia, Rubiales afirmó que: "Hubo dos momentos en los que nos sorprendió. En la convocatoria y en el partido. Es un jugador con una clase tremenda pero también qué lucha. Él y todos son unos grandísimos jugadores".

"Ver lo que ha pasado hoy con selecciones tan importantes... Es muy difícil clasificarse. Veo los partidos bastante tranquilos y disfruto el fútbol. Estar en una fase es muy importante. Quitarse ese peso de encima es algo muy importante. La actual campeona de Europa va a la repesca, Portugal... alguna de ellas se va a quedar fuera", explicó.

"Da gusto ver a esta generación. Es cierto que Sevilla nunca falla, pero tener un equipo tan joven con esta prestancia tampoco. Hay equipos que durante años no consiguieron llegar al nivel. Nosotros hemos estado en la final de Nations y la semi de la Euro. Está claro que los chicos jóvenes va a conformar un equipo con más experiencia", concluyó.