Luis Enrique: "En cuanto perdamos un partido esto será el holocausto caníbal"

España participará en el Mundial de Catar 2022. Los de Luis Enrique confirmaron la clasificación para la cita mundialista gracias a un gol de Álvaro Morata, que sentenció a Suecia.

"Ha sido un día muy bonito, hemos sufrido mucho. Ya estamos en el próximo mundial y me he quitado un peso de encima. Hemos hecho un partido muy completo, muy difícil. El público ha sido espectacular. Al final hemos podido dedicar una vuelta de honor como si fuera un título, porque para nosotros es un título", comenzó a explicar tras el partido.

Respecto a si considera que esta victoria disipa las dudas sobre su figura, Luis Enrique fue muy contundente. "Desgraciadamente, en cuanto perdamos un partido volverá el holocausto caníbal, pero estamos acostumbrados a la presión. Nos encanta que vosotros, los medios, generéis buen rollo porque beneficia al equipo y a todos", añadió.

"España estará en el próximo Mundial, es una cosa merecida. Además, creo que somos una de las selecciones que puede esperar a estar entre las mejores", explicó.

"No es importante el contrato: nuestro compromiso es evidente"

Respecto a su futuro y si dirigirá la Selección también en Qatar 2022, el técnico fue contundente. "No es importante tener un contrato".

"El compromiso que tenemos es evidente, no hace falta tener un contrato. El futuro dirá, pero me preocupa tan poco eso. Me preocupa disfrutar esta clasificación. Me siento orgulloso de la capacidad de los jugadores para darle la vuelta a situaciones adversas", añadió.