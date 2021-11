Iago Aspas: "Si fuese Luis Enrique, no me llevaría a la Selección ahora, pero sí en la última Euro"

Iago Aspas, delantero del Celta y ausente en la última convocatoria de Luis Enrique, pasó por El Larguero para analizar la andadura de España en la clasificación del Mundial de Catar.

El último partido de Aspas con la Selección fue en julio de 2019, bajo las órdenes de Robert Moreno. "Si fuese Luis Enrique, igual ahora mismo no me llevaría a la Selección. Hay compañeros haciéndolo mejor, pero viendo mi final de temporada en la última Euro, creo que sí", explicó el jugador.

"Todos tenemos un seleccionador dentro, yo no me hubiese llevado en este parón... pero en la Euro sí"

No obstante, aclaró que "no se rinde" para volver a formar parte de la Absoluta. "Claro que a veces me preguntó el porqué no voy a la Selección, pero no me rindo para volver... En un 4-3-3, me veo en banda para buscar la diagonal hacia la portería", explicó. "Todos tenemos un seleccionador dentro, yo no me hubiese llevado en este parón... Pero a la Euro sí", matizó.

Respecto a si le preocupa la temporada del Celta, actualmente sexto por la cola con 12 puntos, Aspas dijo que "siempre hay un poco de preocupación". "Un poco de preocupación siempre hay: pero las sensaciones son buenas y más después de empatar un 0-3 al Barça. Nunca dar el partido por perdido, eso es muy importante para nosotros", añadió.

Sobre su actual entrenador, Eduardo Coudet, Aspas dijo que "motiva mucho al futbolista". "En la forma que te transmite el mensaje, entra mucho al futbolista y eso es muy importante para nosotros que venimos de dos o tres temporadas malas. Te hace ver que vales", explicó.

Sobre su compañero de vestuario, Nolito, afirmó que: "Es una alegría constante, es difícil verle enfadado, solo cuando perdemos. Viene por la mañana y está contento. Tú estás dormido y él contento".

"Xavi no tiene experiencia, pero tampoco la tenía Guardiola"

Respecto a la llegada de Xavi al banquillo del Barça, Aspas consideró que "Xavi no tiene experiencia, como tampoco la tenía Guardiola. Con que sea la mitad de buen entrenador de lo que era como jugador, que se prepare la liga". "Me gustaría ser director deportivo, pero aún me quedan dos años de fútbol", dijo sobre su futuro.