Jordi Évole sobre su documental premiado en los Ondas: "Pau me dio una perspectiva de la vida muy diferente"

El documental ‘Eso que tú me das’ ha sido galardonado como Mejor Documental en los Premios Ondas 2021. Jordi Évole se ha asomado a La Ventana para expresar agradecimiento por el premio a su entrevista con Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo fallecido la pasada primavera a causa de un cáncer.

Esta última charla, explica, le cambió la vida: “A mi me cambió porque yo creo que no encaraba la vida como hay que encararla, y lo que me dijo Pau en ese ratito que estuvimos juntos ese día me hizo ver las cosas de forma diferente”.

“Yo he sido muy disfrutón, pero tenía ese punto de decir ‘uy, si te va tan bien es que en algún momento te va a ir mal’, el síndrome del impostor siempre”, confiesa el periodista, “y Pau me dio una perspectiva de la vida muy diferente”.

“Un tipo que le quedan 15 días de vida y te hace ese canto a la vida que hizo Pau, pues claro, a ti te coloca en un lugar como para decir ‘hostia, estoy para quejarme, mañana cuando me levante voy a dar las gracias’”, asegura.

El jurado ha galardonado a este documental, según reza su comunicado, por “demostrarnos que se puede empezar a vivir cuando nos estamos despidiendo de la vida, por el valor de la palabra, de los silencios, de los rodajes al aire libre. Por hacerlo en un formato documental que se ha convertido en el centro de la conversación, que ha sabido compaginar las formas tradicionales de distribución en cine o en televisión con las nuevas pantallas que ofrecen las plataformas audiovisuales”.

El proceso creativo en este caso no fue nada fácil, y Évole no sabía “qué iba a hacer con eso cuando acabamos de grabar”. Tras escuchar la propuesta del cantante, con el que ya tenía una relación de amistad, dice que la primera llamada que realizó fue a su oncóloga, a quien preguntó cómo encarar el tema: “me dice ‘pues no sé, como sea pero te ha tocado’, entonces tú lo tienes que hacer y lo hicimos”.

“Cuando acabamos de hacerlo yo no tenía claro en qué se iba a convertir aquello”, continúa, “fuimos reflexionando y dijimos ‘igual necesita un tiempo de bajarlo, de ver el montaje de aquí a un mes y medio o dos’, y fue cuando lo estrenamos en el festival de Málaga”.

Un éxito también con el público

El documental tuvo también mucho recorrido en las salas de cine, donde amasó un éxito sin precedentes. “Me encantaba colarme en el cine y ver que había varios momentos en los que la gente se reía”, recuerda Évole, “era un clima y un ambiente difícil para la risa, pero había cuatro o cinco momentos donde la gente se reía mucho”.

“Había muchos momentos de anticlimax, de venir de un momento super emocionante y, de golpe y porrazo, la tragedia y la comedia se juntaban, se daban la mano”.

Évole ha compartido espacio en La Ventana de la Tele con la actriz Vicky Luengo y el periodista Carles Porta, que también han recibido dos Premios Ondas, que recogerán en una gala en Barcelona.