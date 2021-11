Boyero, sobre Kristen Stewart en 'Spencer': "Consigue transmitir la angustia en un mundo encorsetado"

Este viernes llega a las salas de cine uno de los biopics más esperados, ‘Spencer’. Esta película dirigida por Pablo Larraín, que ya cuenta con experiencia en esto de las películas biográficas con títulos como ‘Jackie’ o ‘Neruda’, cuenta las últimas vacaciones de Navidad de Diana de Gales en la Casa Windsor.

“Es una película muy curiosa con un tono desesperado que habla de una persona que se siente profundamente sola y que quiere escapar de una situación que la lleva asfixiando muchos años. Se ve a una persona muy neurótica, que vive en una niebla continua y lo consigue transmitir”, sentencia Boyero.

Quien encarna a Lady Di es Kristen Stewart, que desde que se filtraron las primeras imágenes de la película el público ya vio ese parecido en la característica mirada de la princesa Diana. “Consigue transmitir la angustia y la soledad de esta señora en un mundo encorsetado”, opina el crítico de la actriz.

Spencer Duración 111 minutos Dirección Pablo Larraín Guión Steven Knight Reparto Kristen Stewart, Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins y más.

Para Carlos Boyero no hay nada más horroroso que pasar las fiestas de Navidad con la Familia Real: “Primero pasan mogollón de frío, porque al parecer es muy elegante y muy de reyes lo de pasar frio en Navidad. No hay calefacción en ese palacio inmenso. Entre vestirse, desnudarse, volverse a vestir para merendar, volverse a vestir para tomar el té, otra vez para cenar... Consumen ahí toda su vida”.

“La serie ‘The Crown’ le ha hecho un favor enorme a la familia real inglesa”, te parecen hasta humanos”, sentencia el crítico.

‘El poder del perro’: “ Los personajes no me hacen engancharme”

La gran apuesta de Netflix de cara a los Oscar llega a los cines este viernes en forma de western moderno. La adaptación de la novela de Thomas Savage, 'El poder del perro', cuenta con la dirección de Jane Campiony un reparto de altura con Benedict Cumber batch, Jesse Plemonsy Kirsten Dunst.

El poder del perro Duración 128 minutos Dirección Jane Campion Guión Jane Campion Reparto Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee y más.

“Tenía altas expectativas por Jane Campion, que es una directora que me gusta mucho, dirige impecablemente. En la película es todo como turbio, incluso sórdido. Es una película psicológica. Hay un vaquero muerto que es la continua evocación de uno de ellos e intuyes que ha habido una historia homosexual”, explica Boyero.

Aunque para el crítico Benedict Cumberbatch es un actor impecable y la película es visualmente atractiva, no consigue engancharse a esos personajes: “Me resulta antipático todo y frio. Necesito querer a algún personaje o identificarme con ellos. Cuando la distancia es absoluta y brutal me cuesta más, aunque lo que cuenten esté bien narrado”.

Mel Gibson dirigirá y protagonizará ‘Arma letal 5’

Richard Donner, el director de las cuatro películas anteriores, estaba escribiendo el borrador de la siguiente entrega, pero falleció este mes de julio y antes de morir le dijo a Mel Gibson: "escucha, chico, si estiro la pata lo harás tú", según ha declarado el actor. Por lo que Gigson se pondrá con la quinta entrega de ‘Arma letal 5’, aunque el co-protagonista, Danny Glover, aún no está confirmado.

“No es de mis sagas favoritas. la primera me pudo hacer cierta gracia. Mel Gibson me parece un actor notable y sobre todo muy buen director, tiene películas excelentes como ‘Apocalypto’. Pero su comportamiento en la vida no es demasiado ortodoxo”, sentencia Boyero.