José María González 'Kichi': "Es una lástima que tengan que arder coches para que una ministra se preocupe"

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', se ha pasado esta noche de jueves por 'Hora 25' para analizar con Aimar Bretos todo lo que está ocurriendo en la ciudad andaluza en el que es el tercer día consecutivo de huelga de los trabajadores del sector del metal tras no producirse un acuerdo entre la patronal y los sindicatos sobre el convenio colectivo. La mesa negociadora se ha reunido de nuevo, una noche más, pero las dos partes han dicho antes de encerrarse que las posturas están más cerca de lo que las dejaron la madrugada pasada.

La huelga no ha estado exenta de incidentes y la Policía ha establecido un fuerte dispositivo desde esta mañana en la carretera industrial de la capital gaditana. De hecho, los antidisturbios han intervenido usando gases lacrimógenos para dispersar a los piquetes. El propio 'Kichi' ha estado presente ante la puerta de la Subdelegación del Gobierno y ha arengado a los manifestantes con megáfono en mano: "Hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros, y eso es una lástima". Mientras, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha expresado su preocupación por algunas acciones radicales, como ha llamado.

En Cádiz está pasando que se repite la misma historia que llevamos viviendo 40 años, la muerte lenta de un sector que ha sido y es tractor de la economía gaditana. Están dejando patronal y Gobierno abandonados a su suerte 22.000 familias gaditanas de un sector que no está en la ruina. Aquí en Cádiz no se entiende. Estamos hablando de que se cumpla el convenio, hablamos de dignidad. Hablamos de trabajadores que tienen que mentir en Urgencias cuando se ponen malos y decir que es un accidente doméstico. Pedimos que solucionen la situación

Lo que ocurre es que el convenio es de los dos mejores de España, pero es papel mojado. Quién cumple ese convenio. Las grandes empresas tienen más posibilidades de cumplirlo que las auxiliares, que el cumplimiento brilla por su ausencia. El paro lo ha secundado la totalidad de la plantilla y no todos pueden estar equivocados

Sí que hubo conflictividad, que pudo no ser tan virulenta, pero es un sector identitario del gaditano. Cuando le tocan el metal es un punto de no retorno porque se recuerdan los episodios de huelga de los últimos años. Lo que pasa es que están tocando un hueso

Es una lástima que se lleguen a esas situaciones. Con el conflicto de Airbus llamamos a las tres ministras y no vino nadie, yo mismo personalmente pedí reuniones. Algo tendrían que hacer. Solo vino una ministra a certificar su muerte, es un abandono absoluto porque el Gobierno no acude al auxilio de los trabajadores. Es una lástima que tengan que arder coches para que una ministra le preocupe la cuestión. La cuestión no es que le preocupe la cuestión, es que tienen que solucionar el problema.