Abogado de Ana Julia: "Si no defendemos los intereses que se nos encomiendan estaríamos cometiendo un delito"

Ser ‘abogado del diablo’ implica tener, en muchas ocasiones, a la opinión pública en contra, incluso cuando existe el consenso social (además del derecho tipificado en la Constitución Española, en su artículo 24) de que todas las personas tienen derecho a la defensa en un juicio.

Ser abogado de oficio es voluntario, pero actualmente en España hay alrededor de 40.000 letrados en este turno, normalmente en causas muy complejas y con pocos recursos. Renunciar a un caso, por muy difícil que resulte, solo se permite en circunstancias muy concretas, como puede ser un conflicto de intereses o una cuestión personal.

Esteban Hernández sabe de primera mano cómo es sufrir esa presión externa al caso que debes defender. Él es uno de los letrados más veteranos que continúan ejerciendo en el turno de oficio por convicción, por vocación de servicio público, algo muy polémico, ha explicado en La Ventana, como su caso más sonado: la defensa de Ana Julia Quezada.

¿Cómo se defiende a un asesino?

Ana Julia Quezada fue condenada en a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel, hijo de su entonces pareja, en Almería en 2018. Hernández fue el abogado de oficio adjudicado a su defensa, y aunque ejerció su deber como letrado, afirma que recibió muchos mensajes recriminatorios: “Procuré no leerlos todos, cuando veía que el inicio era insultante no los abría”.

“Todo esto es fruto de la ignorancia”, afirma, “yo creo que a veces no se entiende bien el papel que tenemos los abogados. Es como si hay un terrorista que pone una bomba y mata a varias personas, queda malherido y lo llevan al hospital y si allí los médicos y enfermeros deciden ‘no, dejémosle que se desangre’, pues cometerían un delito de omisión del deber de socorro”.

“Nosotros también”, continúa, “si no defendiésemos los intereses que se nos encomiendan, pues cometeríamos un delito que viene previsto en el artículo 467 de Código Penal”, que reza: “El abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años”.

Empatía, no simpatía

En la relación entre abogado acusado se genera una relación de empatía, si bien no de simpatía. Así fue en el caso del serbio Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, condenado a prisión permanente revisable por los asesinatos de un ganadero y de dos guardias civiles, en el municipio turolense de Andorra en 2017.

Su abogado, Juan Manuel Martín Calvente, ha contado a nuestra colaboradora Patricia Peiró cómo fue el forjar una relación con él: “Desde el primer momento él logró una empatía o le transmití la tranquilidad de saber que conmigo iba a tener una defensa lo más adecuadamente posible a unos hechos de esa naturaleza”.

Esta relación con un cliente, explica, no siempre es así: “En este caso yo me encontré siempre con una persona educada, formal, correcta conmigo y que evidentemente me ayudó en mi papel de defensa. en otros casos pues no, el cliente se cierra, cree que su destino ya está marcado y no facilita una ayuda a la tarea del abogado defensor”.

Sin duda coincide con Hernández en el desconocimiento que el público general tiene sobre su profesión: “Yo me encuentro incluso que hay personas que me miran de delincuente, es un papel que se entiende mal”.

Los letrados deben, en ocasiones, defender casos mediáticos o polémicos. Otras veces les toca una causa que se ajusta más a sus ideales. Pero también se deben defender, de vez en cuando, las causas indefendibles. Los asesinos, recuerdan, también tienen derecho a un abogado.