Arantxa Sánchez Vicario: "El tenis femenino español está en alza y eso es lo más importante"

Arantxa Sánchez Vicario, subcampeona del WTA Finals en 1993, comentó como vio la final de este último torneo que se le resistía a las españolas, hasta que Garbiñe Muguruza se alzó con el trofeo de la Copa de Maestras: “Lo vi y realmente fue un partidazo. Me alegro muchísimo por ella porque jugo mucho mejor que su rival. Yo me quede cerquita, pero con el apoyo de Conchita lo ha conseguido. Hacen un dúo maravilloso”.

Además, la cuatro veces ganadora de Grand Slams, analizó la final del WTA Finals a la que llegó ella frente a la de Muguruza: “Es el último torneo del año. Se va cambiando de sede y superficie y yo cuando jugué solo se jugaba en el Madison. El bote era muy rápido y no se podía jugar rallys. En aquella época perdí en cuatro sets, lo luche no pudo ser y me quede cerquita de conseguirlo. Ahora es mucho mejor. Da más juego, son menos jugadoras, pero es más emocionante. Ella aprendió y se adaptó”

La dificultad del formato anterior dificultó que jugadoras como Conchita Martínez o la misma Arantxa llegasen a finales y tuvieran más opciones de conseguirlo: “Es distinto porque las circunstancias afectan. Hemos tardado muchos años en conseguirlo, pero realmente es muy bonito que Garbiñe haya logrado mucho más. En nuestra época había más cantidad de estilos de juego, pero todo va evolucionando. Es un éxito rotundo”.

La comparación entre Sánchez Vicario y Garbiñe Muguruza por ver quien es la mejor tenista española de la historia ha causado mucho revuelo. Sobre esto, la ex número uno del mundo afirmó: “Somos distintas. No es que no me quiera mojar, pero somos diferentes y las circunstancias también lo son. Yo me tuve que enfrentar a Stefi Graff y ahora está bastante más abierto. Sería injusto compararlo. El tenis femenino español está en alza y eso es lo más importante”.