Nuevo contratiempo para Hazard: es baja por gastroenteritis

Continúan los reveses para Eden Hazard en una temporada que está siendo realmente dura para el belga. Sin demasiados minutos y sin ser importante para Ancelotti, ahora Hazard no podrá ser de la partida este domingo en el partido ante el Granada.

Lo ha confirmado el propio Ancelotti en rueda de prensa, que ha explicado además el motivo de la ausencia de Hazard. "Tiene una gastroenteritis y es baja para mañana", ha afirmado el italiano, que también ha analizado la situación del belga. "Hazard esta como todos los jugadores que no juegan mucho. No está contento. Me molestaría que estuviese contento en este momento", continuó el entrenador blanco.

Además, en la rueda de prensa, Ancelotti ha hablado sobre otro jugador que apenas tiene participación, Gareth Bale, quien ha regresado lesionado de Gales. "Tenía el alta, pensaron que podía jugar y luego se lesionó. Puede ser que su evaluación no fuera correcta. Queremos recuperarlo. Creemos que puede ser útil para el equipo. Esperemos que se recupere pronto. Lo que pienso yo es que Bale como jugador de Gales tiene mucho cariño a su selección nacional y al Real Madrid. Cuando lo he visto entrenarse, tenía ganas de volver a jugar", ha sentenciado Carlo.

Por último, Ancelotti también ha echado un capote a Florentino Pérez, que hoy ha vuelto a apostar por la Superliga en la Asamblea General del Real Madrid. "La dinámica del futbol actual no es buena, hay que cambiarlo. Que sea la Superliga u otra cosa, no lo sé. Hay muchos partidos, lesiones, baja calidad del fútbol porque no puedes poner a los mejores", finalizó Ancelotti en la previa del enfrentamiento de mañana ante el Granada.