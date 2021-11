Lluís Flaquer: "El primer tiempo ha sido el Barça de Xavi, pero en el segundo se ha visto al Barça de Koeman"

El derbi catalán se decantó gracias a un tanto de Memphis de penalti al inicio de la segunda mitad en una jugada más que polémica. El Espanyol se quejó tras el partido de esa decisión en palabras de Raúl de Tomás o de Rufete.

En Carrusel Deportivo, Lluís Flaquer, Marcos López y Jordi Martí analizan las primeras impresiones del derbi catalán y de todos los temas relacionados con este partido: el debut de Illias, el respaldo de la afición, las molestias físicas de varios jugadores, etc.

Primeras impresiones del derbi catalán

Lluís Flaquer: "En el primer tiempo ha sido el Barça de Xavi, pero en la segunda mitad se ha visto al Barça de Koeman. El Espanyol mereció muchísimo más en el Camp Nou, cuanto menos el empate. Como era de esperar, no iba a arreglarlo todo de un día para otro".

Marcos López: "Ha sido un Barça contradictorio. Con buenas sensaciones en la primera mitad y ha terminado aferrado al larguero de Ter Stegen en la segunda. No han sabido controlar el partido en la última media hora. Además, el Espanyol le ha perdonado la vida".

Jordi Martí: "A Xavi le queda un gran trabajo por delante. A mí me ha parecido ver algunos brotes verdes, en los primeros veinticinco minutos. La presión del Barça estaba trabajada y han sido un equipo con más chispa. Tenían la idea más clara. En el libreto de Xavi seguro que aparece la amplitud".

El polémico penalti sobre Memphis

Lluís Flaquer: "No me parece penalti. Al final es verdad que es una acción que es un error, por lo que entiendo el enfado del Espanyol".

Jordi Martí: "Ni en directo me lo pareció, ni tampoco en la repetición. El disgusto debe ser con el protocolo del VAR.

Marcos López: "Para mí es penaltito. Hay contacto. Me sorprende que este tipo de acciones que son tan decisivas no las chequee él personalmente en el VAR".

Illias debuta con el primer equipo con 17 años

Lluís Flaquer: "El debut no era fácil, con una gran presión. Ha ensanchado bien el campo, pero no ha tenido su día. Me quedo con su descaro e ilusión".

Marcos López: "Es la guardería del Camp Nou que se ha abierto desde hace unos meses. No tiene extremos y Xavi los necesitaba, a partir de aquí, ha mirado al Barça B y decide que este es su hombre. Me ha gustado su atrevimiento, porque debutar en el paisaje actual del Barça no es fácil".

Jordi Martí: "Creo que tanto él como Abde han dado una nota alta, especialmente el segundo cuando ha entrado tras el descanso".

El barcelonismo, ilusionado con Xavi

Lluís Flaquer: "Las dos últimas semanas han sido las más ilusionantes del Barça en los últimos meses. Este estado de ilusión que se ha declarado a raíz de la llegada de Xavi hace que la gente entienda el contexto y la situación".

Marcos López: "La situación es tan precaria que hoy el Barça ha jugado con varios extremos de 17 y 18 años en un partido decisivo. Esto obliga a Xavi a recuperar jugadores como sea".

Jordi Martí: "En el Barça de Koeman, varias jugadas hubieran sido recibidas con silbidos. Xavi genera ilusión y esto es lo que explica que la hinchada se haya conectado. Por otro lado, el público sabe que el derbi es muy complicado".

El físico del Barça, con la lupa puesta

Lluís Flaquer: "A mí el físico me preocupa y mucho. El Barça está inmerso en plena competición y supongo que los vicios que vienen de muy atrás tendrán que ser corregidos por Xavi Hernández. Los jugadores están sometidos a muchísima presión y eso también afecta a su físico".

Marcos López: "Coincido con lo que ha dicho Xavi en la rueda de prensa. Esto es un problema futbolístico. Futbolísticamente, el equipo está preso de una falta de autoestima que ha hecho que el equipo no tenga fútbol".

Jordi Martí: "Espero que algún día sepamos los motivos por los que el Barça rompe récords de lesionados. Supongo que será algo multifactorial. ¿Qué pasa en el Barça para que triplique las lesiones del resto de equipos de las grandes ligas europeas?

El Barça se la juega el martes en Champions

Lluís Flaquer: "El Barça se juega la vida deportiva y económica. Es una final en la que tienen que aferrarse a que solo les permite ganar. Veremos con qué jugadores puede contar Xavi Hernández. Veremos si es capaz el equipo de tratar de mejorar el juego, acercándose más a lo de la primera parte que a lo de la segunda".

Jordi Martí: "Xavi ha dicho que la victoria de hoy es vital para poder empezar bien el proyecto. Tiene unos días más para limar su libreto y tratar de hacer más efectiva su intención.

Marcos López: "Es mucho más que un partido. Xavi entra en un club decadente y quedarse fuera de la Champions condicionaría muchísimo todo lo que tiene que empezar a trabajar, en unas condiciones realmente precarias. Por lo tanto, es una final y la jugará con muy pocos recursos, con un equipo muy castigado".