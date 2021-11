Alan Rickman estuvo cerca de no interpretar a Snape: así convencieron al actor para estar en 'Harry Potter'

Se cumple estos días el 20 aniversario de la saga 'Harry Potter' y se está preparando una reunión al estilo 'Friends' para volver a ver de nuevo a todo el elenco junto por parte de HBO Max. Se estrenará el 1 de enero de 2022. En ese reencuentro no estará el actor Alan Rickman, fallecido en 2016, uno de los más queridos por los fans más allá de los Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Y precisamente fue uno de los más difíciles de convencer para incorporarlo al reparto, tal y como ha desvelado el director Chris Columbus, que dirigió 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

En una entrevista con AV Club, ha relevado que pudo no ser Severus Snape y serlo otro porque se mostró bastante "reacio". "Recuerdo que el productor David Heyman y yo tuvimos que reunirnos bastantes veces con él. Salimos a cenar con Richard Harris para convencerle, y lo mismo con Maggie Smith", cuenta Columbus. El director explica que Rickman "se mostró reacio porque no quería ser encasillado como villano tras 'La jungla de cristal 'y supongo que tras 'Robin Hood, príncipe de los ladrones'".

Así convencieron finalmente a Alan Rickman para estar en 'Harry Potter'

"J.K. Rowling le llevó a cenar y le contó algo sobre lo que le iba a pasar a Snape a lo largo de la serie y en el séptimo libro", continúa explicando, con tal de que accediera. Y finalmente aceptó, le gustó lo que escuchó. Incluso jugaba con el futuro del personaje porque nadie lo sabía.

"Cuando estábamos en el plató, él hacía pequeños gestos en su actuación que no podía entender de dónde salían. Me acercaba después y le preguntaba ‘¿qué ha sido eso?’, y él decía ‘oh, lo sabrás cuando leas el séptimo libro’. Y yo estaba como ‘bueno, sí, pero eso no me ayuda ahora que estoy con la primera película'", bromea Columbus.

Hasta con esos pequeños detalles, que se pueden descubrir revisando el libro, Rickman logró meterse a los fans el en bolsillo. Y al propio Columbus, que lo echará de menos en el reencuentro: "Una vez leí el séptimo libro pensé ‘oh, brillante elección’".