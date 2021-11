El último enfado de Isco, la situación de Bale, el debut de Xavi con victoria, la fecha del debut de Ramos con el PSG... Son algunas de las cuestiones que repasa el Sanedrín con las Preguntas Canallas de Dani Garrido.

¿Hay alguna opción de que Hazard o Bale abandonen el Real Madrid en el mercado de invierno?

Mario Torrejón: "No, de ninguna manera. ¿Quién les iba a querer? ¿Quién va a comprarles a un sueldo y precio razonable?"

Se han hecho horas de radio en este Sanedrín hablando de 'la flor' de Zidane... ¿Xavi ha comenzado con Flor?

Jordi Martí: "Sí, pero no solo con eso: ha comenzado con una idea y un plan"

¿Eres tan optimista como Xavi? ¿Ves al Barça peleando por la Liga de verdad?

Lluís Flaquer: "Creo que no, el Madrid no es el Atlético y no se pondrá tan nervioso a final de temporada. 10 puntos son muchos"

Que el Barcelona no se clasificara para la Champions sería... A) Lo normal viendo la plantilla B) Lo esperado tras la salida de Messi C) Una mala noticia que el socio aceptaría resignado por la situación económica D) Una tragedia deportiva y económica

Marcos López: "Una tragedia deportiva y económica".

¿Es el Real Madrid de largo el favorito al título de Liga?

Antonio Romero: "Para mí es el favorito, junto con el Atlético de Madrid".

¿La dupla Benzema-Vinicius es la más ilusionante de Europa?

Julio Pulido: "Creo que son los dos jugadores más en forma de las delanteras".

¿Es Vinicius el futbolista de La Liga?

Antón Meana: "Claramente, y probablemente de este inicio de liga en cualquier liga europea. Cuando tiras la puerta en un equipo como el Real Madrid..."

¿El centro del campo que forman Kroos, Modric y Casemiro ya es mejor que el que formaron Xavi, Iniesta y Busquets?

Gallego: "Creo que han ganado más Kroos-Modric-Casemiro. Me quedo con ellos por un porcentaje mínimo y han durado más".

De Alves dijiste que su fichaje con el Barça era una charlotada. ¿Dirás lo mismo si Godín si acaba en el Atlético?

Talavera: "En caso de Godín diría riesgo: no sé cómo encajaría en este equipo".

Si tuvieras que repescar a un ex del Atlético, ¿quién le vendría mejor al conjunto de Simeone? A) Godín B) Filipe Luis C) Juanfran D) Radamel Falcao

Pablo Pinto: "E) Gabi"

¿Estás de acuerdo en que fue un penalti de chiste?

Iturralde González: "No fue un penalti de chiste, fue un penalti light".

¿Hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid como dijo Florentino?

Jesús Gallego: "La UEFA sabe perfectamente quién es el Real Madrid"

¿Qué porcentaje de opciones ven en los despachos del Real Madrid de que Benzema gane el Balón de Oro?

Mario Torrejón: "No sé cuál es el nivel de optimismo, pero yo creo que creen que no lo van a ganar. Creen que lo merece, pero no lo va a ganar".

¿Existe alguna opción de que Bale renueve con el Real Madrid?

Antón: "No, ninguna"

¿Qué frase define mejor la presentación de Dani Alves con el Barcelona? A) Homenaje a un mito culé B) Acto protocolario clásico C) Show mediático D) "Teatro del bueno" como decía Mourinho.

Lluis Flaquer: C) Show mediático

¿Mejorará Xavi los resultados de Koeman?

Marcos López: "Si recupera a los lesionados, sí. Pero tiene bajas en ataque"

Según Albert Einstein y su teoría de la relatividad, la energía de un cuerpo en reposo equivale a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado... El saber no ocupa lugar, pero lo importante Julio: ¿jugará Ramos antes de Navidad?

Julio Pulido: "Para disgusto de alguno, sí".

¿Intuyes un cambio importante en la estructura del arbitraje español?