"Hay barra libre para matar a Bale, pero a él se le permite", el otro polémico jugador del Real Madrid

El enfado de Isco con Ancelotti, la victoria del Real Madrid que le dio el liderato de la clasificación ante el Granada, el debut de Xavi y la competitividad en la Liga fueron alguno de los temas que analizaron el Sanedrín de Carrusel Deportivo.

El enfado de Isco con Ancelotti

Isco tuvo un tenso momento con Ancelotti durante el partido ante el Granada. Según informó Javier Herráez en Carrusel Deportivo, el jugador se mostró visiblemente enfadado cuando Ancelotti lo mandó a calentar junto a Camavinga y Jovic. No obstante, salió a jugar más tarde que sus compañeros. Para demostrar su enfado, el malagueño se sentó en el banquillo.

Antón Meana: "Creo que las imágenes le van a dejar retratado a isco una vez más. Hay una barra libre de matar a Bale y el comportamiento de Isco, que lleva siendo intolerable mucho tiempo, a él se le permite. A isco le perdonáis porque es español. En cualquier club del mundo a isco le habrían echado por eso".

Javier Herráez "Isco se ha equivocado, está claro. Pero de ahí a matarle...".

Antonio Romero: "Creo que isco lleva mucho tiempo matándose solo. Lo que ha hecho hoy es intolerable y Ancelotti demuestra una vez más que tiene el traje a medida siendo entrenador del Real Madrid".

"Para justificar actitudes de Bale no hace falta meter a Isco. Ancelotti lo que hace es apagar el incendio y hace bien. Isco ya es una anécdota en el Real Madrid"

Julio Pulido: "El primero que se equivoca es Ancelotti. No puedes sacar a un jugador porque se va a enfadar si espera en el banquillo o calentando. La solución no puede ser sacarle para no mosquearle: es un ejemplo malísimo para el resto de compañeros. Ahora, el que quiera jugar hará eso".

Talavera: "¿Quién es Isco para exigir salir cierto tiempo?"

Mario Torrejón: "A Bale se le mata porque ni contesta en Twitter, porque no te lo vas a cruzar, porque está en otra selección... Pero como a Isco te lo puedes cruzar, pues no se hace".

"Es un profesional intachable: no se le conoce una fiesta, una borrachera... Ha tenido lesiones, que son una desgracia. Si las cosas que hace Isco las hace Bale, le trataríais de otra manera".

El Madrid, líder de la clasificación

El Real Madrid volvió a ser líder de la clasificación gracias a la victoria ante el Granada.

Gallego: "Me parece que tienen muy buenas noticias: Cinicius es el jugador más desequilibrante desde hace muchos años en este Real Madrid. Hoy ha dosificado atrás en la defensa y eso tendrá que hacer en el centro del campo para el futuro de esta temporada. Sin ser un equipo de 10, se está metiendo en muy buenas dinámicas"

"Está muy bien que Ancelotti elogie a Modric, Kroos y Casemiro. Todos sabemos lo que son, no los va a descubrir. Pero si ha venido para ponerles todos los partidos, que le bajen el sueldo".

La liga más igualada

Diez puntos separan al Real Madrid, primero, del FC Barcelona. El conjunto culé cuenta con 20 puntos y le aventajan Betis, Atlético, Sevilla, Real Sociedad y Real Madrid.

Jesús Gallego: "El Madrid y el Barça han hecho mal las cosas: con los sueldos de Bale y Hazard y Umtiti y Coutinho puedes pagar a una plantilla entera de mitad de tabla".

Antonio Romero: "Antes la premier era entretenidísima porque cualquiera le podía quitar el título a todos, pero cuando pasa en LaLiga no nos gusta. Y en el Real Madrid no falta dinero para fichar: por Mbappé se ofreció muchísimo, pero su club no quería dinero".