"¡Ole Beethoven ahí!": la surrealista entrevista a Ortega Cano que acaba con un concierto de piano de su hijo

El último programa de Los Toros, el programa de la Cadena SER dedicado al mundo taurino, ha versado sobre los inviernos de la gente del toro. Mientras que la actividad se reduce tanto en España como en Sudamérica, los empresarios y los ganaderos ya comienzan a trabajar de cara a las primeras ferias del año. Por esa misma razón, y con el objetivo de conocer más acerca de la situación de los grandes protagonistas y figuras del toreo, Manuel Molés ha entrevistado a alguno de ellos.

Desde Simón Casas, Ricardo Gallardo o José Luis Lozano hasta Espartaco, Alberto García y el Niño de la Capea. Entre todas las personas que han pasado por el micrófono de la Cadena SER se encuentra José Ortega Cano, quien ha dejado un momento para la historia de la radio. La entrevista con el torero comenzaba con Manuel Molés recordando junto al torero las tardes y triunfos que ha tenido Ortega Cano en Sudamérica.

"¿Tú quieres que toque un poco el piano?"

Principalmente en plazas como las de Cali u otras ciudades colombianas como Medellín, donde reconoce haber tenido "tardes inolvidables": "He tenido muchas corridas allí, muchas tardes apoteósicas, la gente me tiene cariño". De hecho, asegura que a día de hoy aprovecha el tiempo libre que tiene para recordar algunas de sus corridas más populares en distintas plazas de Sudamérica: "Ahora tengo tiempo de ver cosas que tengo grabadas".

A continuación, y después de charlar sobre algunas de sus corridas más características en Sudamérica, Molés le ha preguntado por su estado de salud: "Me han dicho que estás mejor y que estás para torear". Algo que verificaba el propio Ortega Cano, quien reconoce que no para de hacer ejercicio y que se pasa el día con su hijo, a quien considera que es una maravilla. Tal es el orgullo que profesa por su hijo que incluso le ha animado a tocar el piano frente a la audiencia de la Cadena SER: "¿Tú quieres que toque un poco el piano?".

"¡Ole Beethoven ahí!"

Después de que Manuel Molés asegurara frente a su audiencia que le encantaría escuchar al hijo de José Ortega Cano tocando el piano, el torero le pidió a su hijo de 8 años que tocara "la de Beethoven". Tras entonar los primeros acordes, Ortega Cano preparaba a la audiencia para lo que estaba por llegar: "Para todos los aficionados que lo van a escuchar, van a ver qué pedazo de artista es". Algo que apoyaba el propio Molés, quien incidía que le iban a escuchar en todo el mundo.

Después de tocar los primeros acordes de la mítica Para Elisa, Molés aprovechaba para preguntarle al torero por la edad del niño. Sin embargo, Ortega Cano estaba inmerso en la actuación musical de su hijo: "¡Ole Beethoven ahí!". Dado que el torero no respondía a las preguntas del presentador, Molés se ceñía a decir lo bien que lo hacía el pequeño: "Bueno, bueno, tenemos un músico en casa, ¿eh?". Sin embargo, Ortega Cano seguía sin responder. De hecho, y a pesar de que el presentador le pregunta por una segunda ocasión por la edad del niño, el torero sigue sin responder: "El padre no me escucha ya".

Tras terminar la pieza, Molés le pregunta por tercera vez por la edad de su hijo. Es entonces cuando Ortega Cano le explica que ya tiene ocho años. De esta manera, el presentador de Los Toros reconoce que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio: "Desde que no le vi han pasado tres o cuatro años. Dale un abrazo de mi parte, yo le quiero mucho".