Reyes Maroto, tras el acuerdo para desconvocar la huelga en Cádiz: "Todos ganan"

En el noveno día de huelga, ha llegado finalmente el preacuerdo entre la patronal y los trabajadores del metal en Cádiz. Las delegaciones negociadoras han rubricado en Sevilla, tras 12 horas de reunión (con receso a media tarde) un acuerdo que supone una prórroga de los convenios de tres años, es decir, la estabilidad laboral durante ese trienio, y una subida una subida salarial del 2% anual que será revisada en 2024.

Los términos del acuerdo contemplan una revalorización salarial del 2% anual hasta 2024 y una garantía de que los trabajadores no perderán poder adquisitivo con una fórmula que contempla que recibirán ya el 80% de lo que los precios se encarezcan por encima de ese 2% y el 20% restante se recuperará en el año 2024, con una paga que cobraría cada trabajador. Con esa fórmula, trabajadores y empresarios firman una garantía salarial y las dos partes firman la prórroga de los convenios colectivos durante los próximos 3 años, lo que garantiza estabilidad laboral en el próximo trienio.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, Reyes Maroto, ha sido entrevistada por Aimar Bretos en 'Hora 25' y ha valorado positivamente el acuerdo: "Todos ganan. Los trabajadores y los empresarios", ha dicho. Así ha sido la entrevista:

Llevamos unos cuantos días trabajando en silencio para que esto sea realidad. Estoy contenta y aliviada, pero esto no acaba aquí. El tema de Cádiz es importante y tenemos que trabajar para que haya oportunidades de futuro.

Lo valoro muy positivamente. necesitamos esta estabilidad laboral para construir oportunidades de futuro. Hemos reforzado las capacidades industriales en Airbus, Navantia... Esto nos anima a seguir trabajando en un ecosistema con muchas oportunidades.

En Airbus el acuerdo hemos conseguido mantener todos los puestos de trabajo y ha sudo un acuerdo difícil. Los términos que conocimos era la pérdida de puestos de trabajo y le puedo asegurar que no se ha perdido ni un puesto de trabajo.

Lo más importante es tener una relación laboral estable y no perder poder adquisitivo. Son peticiones justas. Hemos tenido que buscar un equilibrio entre las reivindicaciones. Para nosotros el empleo es uno de los principales proyectos y tenemos que trabajar para que esto llegue a todas las familias.

En este proceso los empresarios han entendido cuáles eran las reivindicaciones y siempre hay posturas alejadas en una negociación pero para eso está el diálogo. Ha habido un acuerdo en el que los trabajadores han conseguido sus reivindicaciones y los trabajadores han conseguido un horizonte. Todos ganan, los trabajadores y los empresarios.

Las propuestas que había estaban muy alejadas de lo que se había elegid. Los empresarios pusieron una propuesta que estaba por debajo. La negociación ha encontrado un consenso. Lo importante es que se ha conseguido un acuerdo. El derecho a la huelga es un derecho constitucional. Cuando salen a la calle es con un propósito y siempre es justo. Esta es la buena noticia. A partir de mañana nos centraremos en lo importante, que es garantizar que el futuro de la bahía esté garantizado.

Yo he estado en la parte más silenciosa. Llevamos días trabajando para que todos los interlocutores se sentaran. en el ámbito de la seguridad es el ministro del Interior el que tiene que hacer una valoración. Nadie pone en duda que las fuerzas de seguridad hacen su trabajo para que haya seguridad y todo discurra en el orden público.

Ha habido un debate más de forma que de fondo. La tanqueta ayudaba a la movilidad y a los objetos en la vía pública que era difícil quitar. Ha habido más debate de forma que de fondo. Las reivindicaciones han sido pacíficas. Ha habido algunos altercados y el hecho de que haya un acuerdo demuestra que había responsabilidad de todos para que esto se pueda desarrollar.

Mi papel ha sido la interlocución con todos los actores.

Juan Linares, representante de CCOO: "Este acuerdo marca un antes y un después"

Juan Linares, representante de CCOO en la negociación, también ha hablado con Aimar Bretos en 'Hora 25' y se ha mostrado contento con el preacuerdo.

Es difícil explicarlo con exactitud, pero la negociación se ha desarrollado sobre dos puntos fundamentales: el tiempo de diligencia del convenio y cómo se aplicaba el IPC.

Tenemos la satisfacción de que hemos conseguido buena parte del objetivo. Es un preacuerdo que trasladarán a las plantillas los delegados sindicales para que se vote y lo firmen si lo consideran.



Es el mejor acuerdo al que se podría llegar, este convenio del metal de Cádiz va a marcar un antes y un después en el propio convenio, ya que la siguiente negociación que haya se hará de otra manera.

También es muy significativo para la ciudad de Cádiz, porque hombres, mujeres y niños han salido a la calle para apoyarnos y eso nos ha hecho fuertes. Todo el mundo debe tomar nota, agentes sociales, políticos y administraciones.

Antonio Montoro, representante UGT: "La huelga nos ha dado fuerza"

Evidentemente el acuerdo cumple las expectativas que nos marcaron los delegados, ahora queda pendiente que se apruebe en las empresas y mañana comunicaremos el resultado. Todas las partes están satisfechas están acorde con lo que han firmado.

No se puede saber quien ha cedido más. cada uno tenía sus límites y su estrategia, hay que mirar el acuerdo sin pensar quien ha cedido más. Nuestras expectativas sí las cubre. Siempre digo que no hubiese sido necesario hacer la huelga, porque con lo que hemos perdido nosotros y las empresas estos días se hubiera pagado la diferencia, pero las negociaciones son así.

La huelga nos ha dado fuerza para presionar a la patronal para que cediera, porque su pretensión era subir un 0%. Transmitiremos a los delegados los detalles del acuerdo y deberán votar para saber si se pone fin a la huelga. Yo no entendería que se opongan a este acuerdo, porque vengo con el respaldo que me han dado, pero es un tema democrático. Nosotros alentaremos a la gente para que vote a favor, evidentemente.

La conclusión es que hemos visto unas reivindicaciones que hace mas de doce años que no se veían y la situación no es buena. No han quitado tanto en Cádiz que nos han quitado hasta el miedo. Tenemos que remar todos en el mismo camino. Ahora queda otro objetivo: el control sobre el cumplimiento de este convenio.