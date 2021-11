50 años del cierre de Diario Madrid: "Quería ahondar en las sensibilidades del régimen: estudiantes y obreros"

La noche del 24 de noviembre de 1971, es decir, hace hoy exactamente 50 años, los periodistas que estaban trabajando en 'Diario Madrid' estaban cerrando la edición sin saber que iba a ser la última. A la mañana siguiente, la dictadura de Francisco Franco comunicó a la dirección del periódico que lo cerraban. En ese periódico que se publicaba por la tarde trabajaban Nativel Preciado y Miguel Ángel Aguilar, y hoy han estado en 'Hora25' junto a Aimar Bretos, paseando por donde se situaba la antigua redacción, en la calle General Pardiñas 94, para recordar aquel momento.

Preciado y Aguilar han estado reflexionando sobre cómo vivieron aquella noche: para Preciado ese cierre parecía el "más inocuo" mientras que Miguel Ángel ha señalado que desde Londres, donde residía, "veía que el asunto estaba muy mal" y ha lamentado que para cerrarlo "solo hizo falta una orden ministerial".

Aimar Bretos junto a Nativel Preciado y Miguel Ángel Aguilar. / Cadena SER

¿Cómo eral el 'Diario Madrid'? Aguilar ha señalado que "intentaba acercarse a lo que estaba pasando en dos puntos sensibles para el régimen: estudiantes y obreros. Eso al régimen lo traía totalmente desbordado". Para Preciado, España "tenía una necesidad de libertad tan grande, ya que todo estaba prohibido con la dictadura y la ley de prensa de Fraga". "La exclusiva era muy peligrosa para nosotros, si lo publicaban todos era más sencillo", ha agregado Aguilar.

De igual modo, han estado recordando que varios representantes del medio, entre ellos Miguel Ángel, acudieron al Palacio de la Zarzuela para hablar con el entonces príncipe Juan Carlos para evitar el cierre: "Se mostró solidario", han agregado. También le pidieron ayuda al cardenal Tarancón. Miguel Ángel le dijo: "La Iglesia no puede ser neutral entre el abuso y la justicia". Entonces les pareció advertir que había "un gesto de asentimiento", según cuentan. Se lo contaron al corresponsal de Le Monde en Madrid que tituló "El cardenal Tarancón a los trabajadores del diario Madrid: La iglesia no puede ser neutral entre el abuso y la justicia" y así salió en Le Monde replicado en todas partes. Y Tarancón no se quejó, según han comentado.