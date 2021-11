Santiago Niño: "El Brexit de verdad se verá cuando se estabilice el virus"

La salida de Reino Unido de la Unión Europea, en 2020, fue el tema central en la prensa británica durante solo dos meses, hasta que el coronavirus llegó con fuerza a Europa y ocupó su puesto. Desde entonces, coronavirus y Brexit dificultan la vida de los británicos, que se enfrentan al desabastecimiento, falta de trabajadores en algunos sectores y una crisis migratoria que no hace sino empeorar todos estos problemas.

En La Ventana de los Números hemos querido analizar cuál es el mayor problema actual para la economía de la isla, ¿el coronavirus o su salida de la Unión Europea? Para Santiago Niño, nuestro experto en economía, la respuesta no está clara.

Consecuencias reales del Brexit, aún una incógnita

“Ahora ha quedado todo distorsionado por el virus”, confiesa, “pero a mí me sorprendió que entre el momento que se produce el Brexit y el momento en el que llega el virus, el PIB de Reino Unido no cayó, el desempleo no aumentó, y el precio de la vivienda da no se desplomó”.

Ambos bandos, a favor de la salida de Reino Unido y en contra, achacan los problemas a los que se enfrenta la isla a diferentes factores. Para unos, la falta de trabajadores de transporte, entre otros sectores, es consecuencia del cambio en las políticas migratorias, que dificultan en gran medida la llegada de trabajadores menos cualificados de otros países, los que tradicionalmente han ocupado estos puestos. Para los ‘pro Brexit’, estas dificultades son mundiales, y se deben a los estragos que ha causado la pandemia.

“Yo creo que lo que será el Brexit de verdad se verá cuando se estabilice el tema del virus”, concluye. También en España, apunta Niño, “hay una sensación de malestar general” en lo que respecta a la situación económica.

En España, sube el PIB pero la economía no se recupera

Sería un error equivaler la recuperación económica al Producto Interior Bruto (PIB): “Pues sí, está subiendo el PIB, pero luego está el subempleo, sueldos atascados, pérdida de poder adquisitivo ocasionado por el incremento de precios, toda la cadena de molestias que ocasionan las reivindicaciones…"

“Entonces dices ‘bueno, sí, el PIB crece’, pero este crecimiento no está beneficiando a todo el mundo por igual”, explica.

La Gran Dimisión estadounidense

También en Estados Unidos se aprecian cambios en la economía laboral. En el mes de septiembre, algo más de 4 millones de trabajadores dejaron sus puestos de trabajo, una cifra similar a los meses anteriores, un fenómeno que ha recibido el nombre de Gran Dimisión.

Niño da una explicación a lo que está ocurriendo en el país americano: “Prácticamente todos los estadounidenses se han encontrado con tres cheques que suman 3.000 dólares”, los llamados ‘cheques estímulo’ que el gobierno ha distribuido a sus ciudadanos en función de su renta, para estimular la economía.

“Esto les ha hecho recapacitar, se encuentran en una situación en la que estaban muy descontentos con su trabajo, y se han parado a pensar y han dicho ‘me retiro un tiempo, unas semanas, y a ver si encuentro otra cosa’”.

La mayoría de los trabajadores que salen del mercado habían alcanzado un punto de no retorno: sus ocupaciones les imponían un peaje psicológico, e incluso físico, que ya no parecen dispuestos a pagar. El fenómeno se ha denominado \'la Gran Dimisión\' https://t.co/mygpYisTFW — EL PAÍS (@el_pais) November 21, 2021

En un país con una cultura laboral como la de Estados Unidos, donde son vistos como una rareza derechos como el permiso de maternidad o paternidad, las vacaciones remuneradas de más de dos semanas o los días libres por enfermedad, la insatisfacción va en aumento.

“El Departamento de Trabajo de Estados Unidos elabora una estadística de desanimados en su lugar de trabajo, personas sanas que podrían trabajar pero se están descolgando”, explica Niño, “es una cifra que ya está cerca del 3% de la población activa”.

Es evidente, opina, que el coronavirus ha precipitado unos cambios en las dinámicas laborales de más de un país, y es que el virus, concluye, “ha puesto encima de la mesa cosas que estaban ahí, pero que estaban tapadas”.