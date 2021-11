"Les está desenganchando": El Sanedrín analiza una de las decisiones de Ancelotti más controvertidas

El Sanedrín analizó la actuación de los equipos españoles al término de la quinta jornada de esta fase de grupos de la Champions League. El Real Madrid es el único clasificado matemáticamente y el Atlético de Madrid se metió en un lío tras perder ante el Milán.

La victoria del Real Madrid ante el Sheriff

El Real Madrid consiguió la victoria en Transnistria con un 0-3. Nada pudo hacer el Sheriff Tiraspol, pero en el horizonte blanco se plantea una gran duda. Las grandes piezas no están descansando, y los suplentes no están participando ¿Será esto un problema para Carlo Ancelotti? Además, el agente de Gareth Bale protagonizó unas declaraciones poco afortunadas en las que criticó a la afición blanca.

Julio Pulido: "Esta decisión de no rotar está desenganchando a los suplentes, que pueden ser importantes en algún momento. La cosa es como van a llegar los titulares al final de temporada. La salida de Bale del Madrid ya iba a ser mala, pero ahora va a ser peor por estas declaraciones de Barnett. Esto el público no lo va a perdonar".

Antonio Romero: "No rota a Casemiro, Modric y Kroos porque son muy buenos... pero también porque no confía en su relevo. El partido hoy no tenía demasiada exigencia física, pero una lesión puede comprometer el mes que hay por delante. No hubiesen sobrado unos 15-20 minutos de descanso. Desde que quitaron la obligación de asistir a ver los partidos a los no convocados, Bale no ha aparecido nunca por el Bernabéu. Que me explique Barnett, salvo que haya sido en un campo de golf, donde los aficionados del Madrid le han hecho algo a Bale".

Pablo Pinto: "No solo hay pocas rotaciones en el medio, ya que en ataque tampoco mueve a Vinicius y Benzema. Hay jugadores para dar descanso a los titulares, pero Ancelotti se ha quedado en los de siempre".

Jesús Gallego: "Si juegan los tres del medio tan bien en los partidos de este mes, me creería que han hecho algún pacto con el diablo. Como el Madrid no rote, van a tener problemas. El Madrid ha ganado mucha solvencia con los dos laterales titulares, dan más seguridad a todo el equipo".

El Atlético se complica la vida

Los del Cholo Simeone se complicaron la clasificación tras perder frente al Milán. El Oporto perdió ante el Liverpool, otorgando al Atlético de Madrid una última oportunidad. Para ello tendrán que vencer al Oporto. Con eso no será suficiente, puesto que también dependen de lo que ocurra en el partido entre Milán y Liverpool.

Antonio Romero: "El equipo iba sabiendo que el empate les valía, el Cholo no ha dicho la verdad en rueda de prensa".

Miguel Martín Talavera: "Si me preguntan que once hubiese sacado, hubiese sido este, pero es que es el peor partido de la era Simeone. Hoy el Atleti ha perdido su esencia, estaba amedrentado, había jugadores con miedo. El responsable es el entrenador, que ha fallado en los cambios, pero los jugadores no pueden irse de rositas. El problema del Atleti es de fútbol, no se funciona con convivencias y cenas".

Julio Pulido: "Simeone es conservador, pero no creo que deje de trabajar el ataque. La esencia del Atleti era la defensa, y eso es lo que le está faltando este año. El Cholo estaba pendiente de más cosas este año porque percibía cierta relajación, y tenía ansiedad por ello. Tengo la sensación de que esto ha podido provocar un clima complicado en el vestuario. La afición no tiene memoria con todo lo que ha hecho el Cholo".

Javier Matallanas: "El Atleti ha ido a por el empate desde el principio, y cuando haces eso, pierdes. Simeone tiene deberes que hacer porque tiene piezas muy buenas, pero no las sabe hacer encajar. El Atleti no trabaja la fase ofensiva. Hay que exigirle al Cholo lo que, a Zidane, lo que se le debería exigir el entrenador mejor pagado en el mundo. No entrar en octavos sería un fracaso. Solo el Liverpool es mejor equipo. El equipo ha crecido mucho en el presupuesto y sería un fracaso".

Pablo Pinto: "No creo que sea el peor de los batacazos en 10 años, pero el problema es que le valía el empate y no ha sabido amarrarlo. No es quedarse fuera en fase de grupos, sino la forma de la que está siendo".

Jesús Gallego: "Lo peor del Atleti no es el resultado, es la pérdida de identidad, que coincide con la mejor plantilla del equipo en años. No saben a qué juegan y les afecta a los jugadores. El Cholo hace una mezcla en la que los jugadores no encajan. Ha habido muchas circunstancias que han afectado a la idea del Cholo, los jugadores tienen un lío en el que no saben ni de lo que juegan”.

Ramos no debutó y el City venció

El partido entre el PSG y el Manchester City en tierras inglesas termino con Guardiola consiguiendo la venganza tras el partido de ida. Los citizen vencieron por dos goles a uno a los de Pochettino.

Jesús Gallego: "El partido de Messi es olvidable, no se acordará nadie de él en el Etihad Stadium. El City ha dominado como lo hace en la Premier”.

Pablo Pinto: "EL PSG tiene muchas individualidades, pero tienen que actuar más como un equipo si quieren ganar la Champions".

Julio Pulido: "Me pregunto si se puede ganar algo en el fútbol actual con solo siete futbolistas defendiendo. Hoy era evidente que Ramos no iba a debutar, pero cada vez está más cerca el debut de Ramos".