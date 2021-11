"Barça, LaLiga y Florentino de por medio...": los factores que podrían influir en el fichaje de Ferran Torres

El Sanedrín Ilustrado analiza junto a Ramón Besa y Manuel Jabois la actualidad del fútbol mundial. La resaca de la jornada de Champions, la última polémica con los ultras del FC Barcelona y el sorteo de la repesca son algunos de los temas que los dos invitados trataron.

Los rumores sacuden la ciudad condal

Desde el FC Barcelona se está haciendo todo lo posible por incorporar jugadores de nivel al equipo que está formando Xavi. Las últimas informaciones señalan un posible fichaje de Ferran Torres, pero la situación económica lo dificulta. ¿Será posible efectuar un fichaje tal y como está el club?

Ramón Besa: "Esa es la gran incógnita. Hubo un tiempo que se señalaba al City como gran desestabilizador. El Barça ha fichado a Eric, miro a Sterling, ahora Ferran. El Barça necesita delanteros. Recordemos que el Barça no firmó el crédito CVC. Me queda sonando todavía el rifirrafe con Tebas sobre Messi. La relación Barça- LaLiga es un mar de fondo, con Florentino de por medio. A mí de momento me cuesta mucho interpretarlo".

La semana de Champions

El Real Madrid es el único equipo español con el pase asegurado a los octavos de final. Barça, Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla se jugarán el todo por el todo en la última jornada.

Manuel Jabois: "Se fueron con la lección bien aprendida del Bernabéu. En esta competición no puedes ajar la guardia. Es importantísimo quedar primero, pero el Madrid en Europa es mucha jerarquía. Aunque el año pasado hubo dudas, han pasado siempre y es su obligación".

Ramón Besa: "El propio club han presupuestado llegar a cuartos. No llegar sería un fracaso. Por muy maduro que sea el Benfica el Barça tenía que haber tenido argumentos para vencer al Benfica. Veremos si los estímulos que tiene el Barça son suficientes para ganar al Bayern. Sería un fracaso que el Barça no llegase a eliminatorias".

¿Ha descendido el nivel de LaLiga estos años?

Los equipos ingleses ya han conseguido la clasificación a la siguiente fase de esta edición de la Champions League. El Bayern por su parte también asusta, pero los equipos españoles no están en su mejor momento. Este fue el análisis de El Sanedrín.

Manuel Jabois: "Nunca he visto una dinámica en la que tuviese que ver la competición doméstica. Tal y como ha ido la competición en otros grupos no creo que sea un fracaso por ejemplo el Atlético. No tengo claro que esto tenga que ver con el nivel de la liga española".

Ramón Besa: "Lo que observo es que la Premier y la Bundesliga van a otra velocidad. Eso se ha visto en la Champions.

Portugal e Italia: solo puede quedar uno

El sorteo de la repesca clasificatoria al Mundial de Catar deparo un cruce de la muerte en el que se podrían enfrentar la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Italia campeona de Europa. Sin embargo, solo uno podrá estar en Catar el año que viene.

Ramón Besa: Que quedasen eliminados sería terrible. Una figura por si solo no marca un equipo. Si analizamos lo que hacen equipos como Liverpool o Bayern, te das cuenta de que ya no te basta con un futbolista. Esto es una manera de valorar también lo que ha hecho la selección española".

Manuel Jabois: "Son dos equipos históricos que se pueden quedar sin mundial. Es difícil concebir un mundial sin ellos".