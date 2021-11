Xavi: "Tenemos gol, lo veo en los entrenamientos"

Xavi Hernández ha hablado en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de mañana del Barça frente al Villarreal, el cual ha etiquetado de rival complicado. "Será un partido difícil, más en su campo, con unas dimensiones más pequeñas de lo normal. Tienen a uno de los mejores entrenadores de España. Será un rival muy difícil".

Para el técnico catalán, el encuentro de mañana en el Estadio de la Cerámica es de máxima importancia. "Sería un punto de inflexión ganar al Villarreal, pero estamos en una situación de urgencias y tenemos que ganar cada partido, empezando por el partido de mañana", ha apuntado un Xavi que prefiere ser cauto. "Yo puedo tener muy buenas sensaciones, pero mañana si no ganamos... Creo que vamos por el camino correcto, lo único que nos falta es atrevernos más en los tres cuartos de campo hacia adelante".

En los dos primeros partidos con Xavi, el Barça solo ha marcado un gol, y de penalti, algo que ya trata el míster. "Gol hay, lo veo en el entreno. El resumen del partido no es una falta de gol sino una falta de atrevimiento, pero también me pasaba a mí cuando tenía 18 años. Para eso estamos los entrenadores", comentó Xavi, que ha destacado que confía en sus delanteros. "Si es así, tienen toda mi confianza. Si es por perder el balón en esa zona, no pasa nada, ya la recuperaremos con la presión alta. Yo creo que es más falta de atrevimiento que de falta de confianza".

Hablando sobre otros temas, Xavi explicó los cambios que ha hecho en los servicios médicos. "Lo que quiero es rodearme de gente de mi confianza, gente leal y fiel, y para mí es fundamental tener a Ricard Pruna, para mí es el mejor médico que ha tenido el Barça desde que he estado. Pruna nunca tuvo que haber abandonado el club, para mí es el número uno".

🔴🔵⚽️ Convocatoria del Barcelona para el partido contra el Villarreal



🚑 Ansu Fati, Pedri, Braithwaite, Sergi Roberto y Agüero pic.twitter.com/n2x9uc6sh5 — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 26, 2021

Sobre casos particulares, el técnico explicó en qué punto de su recuperación se encuentra Ansu Fati. "Va muy bien, tiene muy buenas sensaciones. Ha empezado a correr, pero tenemos que ir con cuidado. Luego veremos si tomamos el riesgo o no", además de hablar sobre Dembélé. "Está bien, tenemos que ir con cuidado, hay que cuidarle, pero mañana decidiremos para cuántos minutos está".

Sobre el francés, Xavi ha desvelado que ya ha hablado con él sobre la renovación. "Yo tuve una charla individual con él, le dejé claro lo importante que era para mí no solo para esta temporada sino para el futuro. Ya depende de él". Y es que, según el propio Xavi, los extremos son clave en su sistema. "El extremo es el todo o nada. Variamos mucho porque hay veces que lo pueden intentar tres veces y no se han ido y puede quedar tocado psicológicamente. Iremos variando posiciones y extremos".

Acerca de los fichajes, Xavi no quiere adelantarse. "El mercado de invierno marcará si podemos fichar o no. Veremos qué podemos hacer. Es muy pronto para hablar de incorporaciones. Mañana tenemos partido y nos jugamos mucho, es muy importante".

Y por último, el catalán ha reflexionado sobre si siente que los rivales le están esperando. "No estoy pendiente de los rivales, estoy más pendiente de la afición, de la gente que me para por la calle, del público del Camp Nou... tengo la sensación de que se ha generado ilusión. De los rivales no lo sé, tengo la sensación de que todos dan un plus jugando ante el Barça, supongo que le pasará lo mismo al Madrid, al Atlético, al Sevilla, que para mí ya es un grande. No sé si hay animadversión, sí noto que nuestro público está ilusionado y hay que aprovecharlo".