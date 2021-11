Alejandro Valverde: "No estoy preocupado por los corredores españoles porque en el futuro estarán ahí seguro"

El Larguero pudo contar con un invitado de lujo. Alejandro Valverde, corredor del Movistar Team y uno de los ciclistas españoles más importantes, charló con Yago de Vega tras un acto de Movistar de cara a la temporada que viene. Como confirmó Valverde, está será su última temporada, pero le restan dos años de contrato y seguirá ligado al equipo.

Bueno Alejandro, ¿última temporada casi seguro?

"Ya es seguro la última. Segurísimo, ya está bien"

¿Cómo te sientes al seguir compitiendo con los mejores con 41 años?

"Es verdad que aún sigo estando ahí. No estamos consiguiendo las mismas victorias de antes, pero porque ahora está más disputado. Seguimos ahí y seguimos luchando con los mejores"

Debe ser difícil mantenerte como el principal corredor español...

"En mi caso sigo estando a un gran nivel y los jóvenes tienen que apretar. Hay que luchar por estar ahí delante. Ganas no les faltan".

¿Cómo ves el futuro del ciclismo español?

"Tenemos muy buenos corredores, pero tenemos el problema de que hay corredores extranjeros que van muy bien. Se están complicando un poco más las cosas para poder destacar, pero los españoles siempre estamos ahí".

Los jóvenes internacionales están arrasando con solo 20 años...

"Con 20 y con menos. Cuesta mucho trabajo batirles. Son corredores jóvenes que andan muchísimo. Yo no estoy preocupado por los corredores españoles porque en el futuro estarán ahí seguro"

¿Ha cambiado mucho el ciclismo desde que empezaste?

"Está claro que ha cambiado mucho. Es una bicicleta con dos ruedas y pedales pero ha cambiado. El tema técnico y de medir todo a la hora de entrenar ha cambiado. Ahora va todo al milímetro y cuesta mucho más trabajo que antes. Antes comenzaba la temporada y había 10 corredores en forma, ahora de 170, 160 están muy bien".

¿Qué opinas sobre la última polémica de los posibles motores en la bicicleta?

"Yo no lo he visto, entonces no puedo decir si o no. Yo no he visto ninguno, solo conozco el caso de la chica de ciclo-cross. Se dice, pero hay que demostrarlo".

¿Crees que hace años había ciclistas que se aprovechaban de la falta de controles?

"Lo veo muy difícil, pero es cierto que antiguamente ese tipo de controles no existía. Si esos controles se han instaurado es porque tienen la mosca detrás de la oreja"

¿Cuál es la clave para mantenerte sobre la bicicleta a tus 41 años?

"Hay que disfrutar mucho lo que haces y tener buen nivel. La gente que te rodea y tener un gran equipo es lo más importante. Tener ilusión y disfrutar, que es lo que he hecho yo. Cuando deje de competir la ilusión de seguir entrenando no me la va a quitar nadie"

¿Seguirás ligado al Movistar Team?

"Sí. Tengo dos años más con Movistar y seguiremos dando la cara, no como ciclista, pero ayudando a mejorar".