El nuevo episodio de 'SER Ciclista', el podcast de los aficionados a las dos ruedas, tiene como líder destacado a una leyenda del ciclismo, Alberto Contador (Madrid, 1982), ganador de 7 grandes vueltas (3 vueltas, 2 tours, 2 Giros).

Contador repasa su trayectoria a maillot abierto, recordando su caída en 2014 en el Tour de Francia, cuando estaba en un magnífico estado de forma, como la peor de su carrera. Recuerda su ictus de 2004, con 21 años, como un hito en su vida que logró superar encima de la bicicleta, algo que vivió como un triunfo personal al que siguieron muchos en la carretera, y mira de frente su sanción por dopaje: "Tengo una cicatriz en la cabeza por el ictus y otra interior por el clembuterol. Lo recuerdo como si fuera ayer y viví una situación en la que había intereses. Mi lucha valió para que después de mí no haya habido sanciones a deportistas por clembuterol, por la contaminación por consumo de carne".

Confiesa que "estaba enamorado del Giro", y repasa su enfrentamiento con Lance Armstrong en el Tour 2009, ambos en las filas del Astana, y reivindica su manera de correr porque "el deporte es una cuestión de rentabilidad publicitaria, y hay veces que se puede romper el guion, y hacer que la gente se enganche, incluso sin ganar. Para mi era complicado estar en el pelotón".

El pinteño responde a las preguntas de invitados, como su hermano, también ciclista profesional, Fran Contador, de Mavi García, la estrella actual del ciclismo femenino, que le pregunta por los orígenes de ese gesto que le dio el nombre de "el pistolero", -sobre el que reconoce que no tiene nada que ver con las armas de fuego-; y los expertos en ciclismo de la Cadena SER Iñigo Markinez, al que confiesa que ha pensado recientemente en volver, tras la pandemia, "me encontraba muy bien, tenía unos números igual que cuando competía, y el Giro era en Octubre", y Borja Cuadrado.

Contador reconoce que quizás la única carrera que le hubiera gustado ganar y no pudo es la Dauphine Libere, y nos comenta que podría viajar en tándem con muchas amistades, citando compañeros como Jesús Hernández, Javi Noval o Iván Basso. No lo dejaría de compartir con nadie "no descartaría ninguna persona, no soy para nada rencoroso".

Y tiene claro quién ha sido el mejor ciclista de la historia: "lo que ha conseguido Eddy Merckx es imposible que lo consiga ningún ciclista". "Actualmente el referente es Pogacar, está un punto por encima, y este año va a a tener un equipazo". Contador sigue ligado al ciclismo como comentarista del canal deportivo Eurosport, la Fundación Contador y el equipo Eolo Kometa.

Algunos titulares de la entrevista:

"Cuando vas a una competición has trabajado muchísimo, has sacrificado mucho en el plano personal, has pasado hambre y has tenido hasta problemas para dormir. Llegar a una competición y caerte es durísimo, es un problema".

"Mi madre confiaba plenamente en mí y ver esa injusticia que se cometió conmigo para ella fue durísimo. Yo, afortunadamente, y es curioso decir afortunadamente, sufrí el ictus. Sufrí mucho con el tema del clembuterol. Cuando te educan pensando que no todo vale para ganar y te acusan de eso, es muy duro. Lo recuerdo muchísimo, como si fuera ayer".

"Yo no tenía ninguna necesidad de doparme, estaba ganando todas las grandes vueltas (...) De buenas a primeras me vi en esa situación y pensé que era una pesadilla. Es complicado de explicar cómo te sientes esos días".

"Si tengo que quedarme con un momento me quedo con 2005. En 2004 sufrí un ictus. Parecía que era el futuro del ciclismo y me vi en un hospital. Afortunadamente me pudieron operar y tras cinco meses de recuperación pude volver a competir. Para mí, ganar esa etapa reina en Australia fue más importante que ganar un Tour de Francia".

"El veneno de la bicicleta me lo metió en la sangre mi hermano. Empecé a salir con él. Creo que todos idolatramos a nuestro hermano mayor. Empezamos a salir con la peña cicloturista del pueblo. A cada contrarreloj que hacíamos, yo me quedaba más cerca de él. En la última que hicimos quedé a un segundo de él".

"Me hubiera gustado ganar alguna Dauphine, pero realmente todas las carreras que yo quería ganar las he podido ganar. Muchas veces me preguntan por el Mundial y demás, pero yo nunca he querido realmente ganar eso. Siempre he querido las grandes vueltas y no tenía ese ADN para motivarme o entrenarme al 100% si no era con las grandes vueltas".

"Actualmente el referente es Pogacar, está un punto por encima, y este año va a a tener un equipazo".

'SER Ciclista', es el podcast de la Cadena SER sobre el mundo de la bici, con Nerea Sáenz de Lafuente y el patrocinio de Custom4, especialistas en biomecánica.