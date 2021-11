Twitter, el periódico de los adolescentes

Uno de cada dos estudiantes de la ESO, es decir, la mitad de los adolescentes españoles de entre doce y dieciséis años, no sabe distinguir entre un bulo y una noticia real. En Código de Barras analizamos cómo se informan -o, más bien, se entretienen- los jóvenes, con qué conectan y por qué. Lo hacemos con la ayuda de Eva Herrero, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinadora del proyecto de investigación ALFAMADESO, que saca varias conclusiones muy interesantes.

Según cuenta Eva, a los jóvenes les cuesta reconocer un bulo porque consumen más entretenimiento que información, lo cual podría acabar mermando su capacidad crítica. El 64% de los alumnos de secundaria no es capaz de citar el nombre de un solo periodista, ya que consumen poca información y, cuando lo hacen, es a través de redes sociales como Twitter o Instagram. Actualmente, sus referentes están en internet.

Los datos de esta investigación liderada por Eva Herrero evidencian, además, que los jóvenes no son muy conscientes de la carencia que supone para ellos el hecho de informarse casi exclusivamente por internet. Aunque el 60% de los estudiantes encuestados afirma que sabe diferenciar entre una noticia verdadera y una falsa, el 50% de ellos no es capaz de distinguir titulares verdaderos de falsos. Por lo tanto, hay al menos un 10% que no reconoce la realidad.