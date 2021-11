Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño: "Nos quisimos matar durante años, pero decidimos remar hacia la paz"

Cuando un país es desangrado por un conflicto interno, largo, profundo, uno de los principales retos a los que se enfrenta ese país es saberse perdonar a sí mismo. Es saber echar la vista atrás, reconocer la verdad, entender al otro y caminar juntos hacia la reconciliación. Y en eso anda Colombia, después de sellar hace ahora cinco años un acuerdo que ponía fin a cinco décadas de violencia.

El conflicto entre el Estado colombiano y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia, dejó un reguero de más de 200.000 asesinados, 27.000 secuestros, 25.000 desapariciones y millones de víctimas. Hoy, los artífices de aquellas negociaciones, Juan Manuel Santos (expresidente de Colombia y Nobel de la Paz) y Rodrigo Londoño (excomandante en jefe de las FARC, conocido entonces como Timochenko, ahora presidente del partido Comunes) se han sentado juntos en Hora 25.

Lo primero que han hecho ha sido definir a la persona con la que han venido a los estudios de la SER. "Yo le dije: "usted y yo, que nos hemos querido matar durante tantos años, a partir de este momento vamos a estar en la misma barca y vamos a tener que remar en la misma dirección, la dirección hacia la paz", afirmaba el expresidente Santos al hablar de Londoño. "Es claro que estamos en orillas ideológicas distintas, pero coincidimos en jugárnosla por la paz de Colombia", ha respondido exlíder de las FARC.

Ambos saben mejor que nadie lo duro que es llegar a un acuerdo. Fueron cuatro años de negociaciones en La Habana que terminaron con 13.000 guerrilleros desmovilizados. Para llegar ahí tuvieron que aguantar una campaña de acoso y derribo a ambos lados del conflicto por parte de quienes no respaldaban el acuerdo. "Es más fácil hacer la guerra que hacer la paz", aseguran los dos en la mesa de Hora 25. "Yo me he encontrado mucha oposición pero afortunadamente poco a poco la gente se da cuenta de que es mejor vivir en paz que vivir en guerra", dice el expresidente colombiano, que reconoce los incumplimientos por parte del Estado en la aplicación del acuerdo. "No ha sido fácil la reincorporación de los guerrilleros en la vida civil por el incumplimiento de parte del Estado, comenzando por los casi 300 firmantes asesinados", añade Londoño.

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, en la misma mesa, en la SER. / Cadena SER

El exlíder de las FARC ha pedido perdón a las víctimas en repetidas ocasiones. "Lo estamos haciendo de corazón, convencidos de que en el desarrollo de la lucha de las FARC se establecieron políticas que fueron muy equivocadas y que generaron unas heridas muy profundas en la sociedad colombiana", dice el exguerrillero. "Yo pediré perdón todas las veces que sea necesario hasta el último día de mi vida porque estoy convenido de que fue una política errada y mi compromiso cuando firmamos el acuerdo es contribuir a sanar las heridas que el conflicto dejó en la sociedad colombiana". Y sobre eso responde Santos: "Londoño ha sido un valiente que ha sido consecuente".

Se acaban de cumplir cinco años de la firma de los acuerdos en La Habana. Hoy, dicen los dos, tiene todo mucho más sentido que entonces. "Hoy estamos más convencidos de lo que firmamos hace cinco años", asegura Santos. "Nunca pensé que cinco años después estaríamos juntos en la Cadena SER defendiendo lo que hicimos", concluye Londoño.