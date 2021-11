'Gora automatikoa', reivindicar desde la sátira el cine de animación: "Nos lo jugamos todo a ser divertidos"

“En el principio no había nada y entonces Dios creó los premios. Y de entre todos ellos, el más grande, aquel en el que Dios volcó toda su sabiduría y virtud, su mojo, era el Goya”, así comienza (y se repite a lo largo del filme) ‘Gora Automatikoa’, una película que cuenta la historia de sus creadores a la vez que explora los recovecos de la industria y de los galardones.

El comienzo de esta historia, del nacimiento de esta película, surge en la última ceremonia de los Goya, cuando ‘La gallina turuleca’ se llevó el cabezón a mejor película de animación de manera automática. Entonces David Galán Galindo llamó a dos colegas: Esaú Dharma y Pablo Vara. Los tres se pusieron manos a la obra para crear una película de animación con el fin de ganar el Goya 2022. Aunque no han logrado su objetivo: ser la ganadora automáticamente, sí fue nominada de manera automática y desde esta mañana ya es oficial: 'Gora automatikoa' es una de las cuatro nominadas a la mejor película de animación. “Decimos mucho lo de automática, pero hasta que no hemos oído el nombre no hemos respirado”, cuenta Galindo.

Por si hay alguna duda por el título, ninguno de ellos es vasco, ni hablan euskera. Se trata de aprovecharse del tirón de las películas vascas en estos premios: “En la película explican que van a poner el título en euskera porque en los últimos años han ganado muchas películas vascas. Son así de idiotas. Y, no somos ‘Goya Automatikoa’, porque pedimos permiso a la academia y nos dijeron que no usáramos la palabra ‘Goya’ y nosotros somos muy transgresores y muy tocapelotas, si nos hubieran pasado una lista de 30 cosas a cambiar... pero siendo solo una, pues lo cambiamos”, explica el cineasta.

“La película es un trampantojo de broma”

Aunque la película pueda parecer un trolleo, una película hecha por tres colegas. En ella han trabajado 11 animadores y 26 actores.

“Nuestro nivel de animación llega hasta dónde llega, no somos Pixar. Nos lo hemos jugado todo a ser divertidos. Nuestra tesis es que si se están riendo nos perdonan todo: nos perdonan la animación 2D, nos perdonan el blanco y negro. Entonces nuestro objetivo es que cada línea, cada escena fuera super divertida”, afirma Galindo.

Pero no solo hay diversión en ‘Gora automatikoa’ también hay una clara intención didáctica que explica los entresijos de la industria, como la escena donde se explican las normas para presentarse al Goya a mejor película de animación.

“Estamos muy contentos de que la gente lo ha entendido como una reivindicación del cine de animación. Nos roban profesionales de todas las partes del mundo porque tenemos los mejores del mundo. Y, luego, tenemos un montón de películas como ‘Klaus’ que no pudo ir a los Goya porque se estrenó en una plataforma o ‘D’Artacan’ que no ha podido ir porque no le han dado la nacionalidad española. Queremos reivindicar la animación y sus profesionales. Lo mejor es que ellos lo han entendido”, explica el cineasta.

“Andrés Trasado es la versión millennial de Carlos Boyero”

Dentro de la película encontramos un sinfín de atajos, flashbacks, colaboraciones de otros dibujantes como @nertorfff, @thefalseenglishman, @soyleonabenitez o @salva_espin_art. Pero, sin duda, destaca un cameo que conquistará especialmente a los cinéfilos activos en Twitter. La aparición estelar de Andrés Trasado, como crítico de cine. “Queríamos introducir la crítica dentro de la propia obra, así desmontar lo que fueran a criticar. En nuestra primera versión era Boyero, pero Boyero no iba ser, iba a ser un actor haciendo de él. Así que elegimos a Andrés Trasado, es la versión millennial de Boyero”, relata David Galán Galindo.