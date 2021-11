La gala Sifu pone en valor la música y la danza con algunos artistas con discapacidad

A esta hora hay unos cuantos artistas preparándose en los camerinos del Gran Teatro del Liceo para actuar en una gala muy especial. La organiza la Fundación SIFU y reúne en el escenario a varios artistas, algunos de ellos con discapacidad. Pero todos con grandes capacidades en lo suyo, la música y la danza. Antes de en el Liceo actuaron en el Teatro Real de Madrid y allí vimos a María José Moya que baila en silla de ruedas. Empezó en el mundo de la danza hace 11 años, cuando tenía 50 y ha llegado a la conclusión de que en esto de la danza lo verdaderamente importante es lo que trasmites con el movimiento.

Este lunes actúa también Joel Bueno, un niño de 12 años con parálisis cerebral que le afecta a brazos, piernas y también al lenguaje. En este caso la tecnología ha hecho realidad algo que podría parecer imposible. Con un instrumento que se activa con la mirada Joel puede tocar cualquier melodía y para esta noche él ha escogido Every breath you take de the Police. Andrea Zamora una joven con discapacidad visual que interpreta al piano Aragón de Albéniz. También Eric Díaz y Antonio Belmonte, diagnosticados de TEA -Trastorno del Espectro Autista- que harán sonar como nunca antes el violonchelo y el contrabajo. Y, además, estarán, entre otros, la cantante lírica Mónica López, el polifacético artista y guitarrista Manel Ortega, o la violinista Ester Sanmartín, con Esclerosis Múltiple.

La gala Sifu reúne a varios artistas, algunos de ellos con discapacidad, porque su objetivo, nos explica el vicepresidente de la Fundación, Cristian Rovira, es demostrar que lo que cuenta son los talentos que tenemos y no los que no tenemos. Esta gala que este lunes llega al Teatro del Liceo de Barcelona y que ya ha pasado por el Teatro Real de Madrid se representará en 2022 en la Maestranza de Sevilla.