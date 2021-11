Francisco Igea: "No tengo muchos enemigos en Ciudadanos, porque desgraciadamente somos cada vez menos"

"El aparato digestivo de la política acaba igual que el de los humanos". Lo dice Francisco Igea, médico especialista en el aparato digestivo que colgó la bata para dedicarse a la política y que actualmente es vicepresidente de la Junta de Castilla y León, donde Ciudadanos, su partido, gobierna en coalición con el PP. En Hora 25 hemos hablado con él, un verso suelto de manual dentro de su partido y del gobierno regional, de las miserias que se encontró cuando entró en política, de cómo ve la situación crítica que atraviesa Ciudadanos y de cómo se lleva con los líderes que han dirigido la formación desde su fundación.

"Es muy sorprendente cómo la política española está instalada en el cortoplacismo, no se piensa en el país a largo plazo", dice Igea, que echa de menos la medicina, "el mejor oficio que se puede tener". Sobre las tensiones dentro de los partidos, reconoce que no le gustan las formaciones en las que no se puede hablar abiertamente y discutir las decisiones de arriba. "En los partidos cuando sólo quedan los aplaudidores tus posibilidades de equivocarte son muchísimas".

A pesar de la travesía por el desierto que vive Ciudadanos tras su desaparición parlamentaria en Madrid y viendo cómo las encuestas les auguran un futuro complicado, Igea cree que el partido naranja "va a sobrevivir porque existe el espacio". "No tengo muchos enemigos en Ciudadanos, desgraciadamente, porque somos cada vez menos".

¿Cuándo se rompió todo en esa formación? "Hay un momento decisivo en el partido que es cuando se decide que el objetivo es ser un partido mayoritario y no influir en la gobernanza, sino ser la alternativa, ahí nos equivocamos", dice Igea. "Fue un error histórico no haber hecho una oferta consistente al PSOE para gobernar cuando sumábamos 180". Y sentencia: "Nosotros hicimos lo peor que se puede hacer en un partido, que es decirle a los españoles que no éramos útiles, eso es letal".