Jennifer Hermoso: "Alexia ha dado un nivel increíble; el fútbol español femenino está para dar mucha guerra"

La jugadora del FC Barcelona e internacional con la Selección, Jennifer Hermoso, pasó por El Larguero tras quedar segunda en el Balón de Oro para comentar cómo ha vivido las 24h posteriores de la gala de premios.

Alexia Putellas, compañera en el FC Barcelona, fue la primera mujer española en ganar el Balón de Oro y segunda en la historia de España, tras Luis Suárez Miramontes.

"Los números que estamos haciendo en el Barça se están reflejando en la Selección. El llevar tanto tiempo jugando juntas se tiene que notar. En la Selección te juntas con las mismas y tienes todo muy mecanizado".

"¿Si me fastidió no llevarme el Balón de Oro? No te voy a mentir, un poco. ¿Del segundo que se acuerda? Hacía falta que el fútbol femenino español despuntara un poco. Con trabajo conseguimos un triplete y nos dejó alzarnos de nivel. Eso ha dado sus frutos. Alexia ha dado un nivel increíble, esto quiere decir que el fútbol español femenino está para dar mucha guerra".

"Tenemos una Eurocopa por delante este verano y como la gente está creyendo en lo que hacemos. Espero dar una alegría a España, de las buenas. La confederación redonda: anoche llegamos a las tantas, pero hemos sacado el partido con creces. Todas estamos muy contentas de lo que ha pasado".